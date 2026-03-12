Стела Янчовичина завърши 17-а в гигантския слалом на Паралимпийските игри

Състезанието в дисциплината гигантски слалом при жените на Паралимпийските игри приключи, а българката Стела Янчовичина записа достойно представяне в дебюта си на най-големия спортен форум.

Тя завърши на 17-о място от общо 22 състезателки, като през цялото състезание демонстрира стабилност, концентрация и добра подготовка.

За Янчовичина това бе първо участие на Паралимпийски игри, а представянето ѝ показа потенциал и увереност на пистата.



