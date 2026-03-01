Оливия Дийн триумфира на наградите "Брит" с четири статуетки

Оливия Дийн е големият победител на наградите "Брит" 2026, като спечели призовете за изпълнител на годината, поп изпълнител, песен на годината (за дуета си със Сам Фендер Rein Me In) и албум на годината за The Art of Loving.

За по-малко от година Дийн се изкачи на върха на британската поп музика благодарение на втория си албум The Art of Loving. С песни, които достигат до сърцето, тя е изключително близка до слушателите, а изтънченото ѝ и космополитно песенно творчество, умело съчетаващо стилове като боса нова, трип-хоп, нео-соул и джаз, й е донесло необичайно широка популярност, коментира "Гардиън".

Певицата, която е едва на 26 години, спечели и една от т.нар. "големи четири" награди "Грами" тази година – за най-добър нов изпълнител, което подчертава значителния ѝ търговски успех както в САЩ, така и във Великобритания.

"Този албум е просто за любовта и за това да се обичаме един друг в свят, който в момента изглежда без обич", каза Дийн при приемането на наградата за албум на годината.

Дийн спечели във всяка от категориите на наградите "Брит", в които беше номинирана. В категорията "Песен на годината" тя беше номинирана и за соловия си сингъл Man I Need, който от дебюта си през август почти не е излизал от Топ 10 на Великобритания. Зрителите гласуваха чрез приложението WhatsApp за категорията "Песен", както и за "Международна песен на годината", спечелена от Розе и Бруно Марс за APT.

Rein Me In, прочувствена песен за разпаднала се любов, първоначално беше соло парче на Фендър, включено в албума му People Watching, преди да бъде издадено като сингъл с нов куплет от Дийн: тяхната версия сега е на върха на класацията за сингли във Великобритания. Докато Дийн спечели в категорията "Албум на годината", Фендър спечели в жанра "Алтернативен/рок", което е третата му победа в тази категория след триумфа му през 2022 и 2025 г. (той спечели и наградата на критиците през 2019 г.).

Фендър и Дийн бяха единствените многократни победители на церемонията, която се проведе за първи път в Манчестър, в залата Co-op Live Arena.

Основната конкурентка на Дийн беше Лола Янг, която също получи пет номинации, но се задоволи с една победа за пробив на годината. Този пробив се случи на етапи в продължение на няколко години: Йънг беше номинирана за наградата на критиците още през 2021 г. Песента ѝ Messy, издадена през май 2024 г., се радваше на бавен успех, достигайки първото място в класацията на Великобритания осем месеца по-късно – което означава, че по-голямата част от успеха на песента дойде през периода на номинациите за тазгодишните "Брит".

Ноел Галахър беше обявен за композитор на годината след впечатляващото завръщане на Oasis. Той благодари на брат си Лиам и останалите си колеги от групата, като каза: "Те дадоха живот на тези песни. Аз бих бил просто певец-композитор, а никой не се интересува от певци-композитори".

Марк Ронсън получи наградата за изключителен принос като признание за изключително разнообразната си кариера, а Ози Озбърн, който почина през юли 2025 г., получи награда за цялостно творчество, която беше приета от съпругата му Шарон. Тя го възхвали като "автентичен, талантлив, напълно непредсказуем, див човек, истински артист... той беше най-скромният егоманиак, когото може да срещнете".

Шоуто приключи с No More Tears, изпълнена от Роби Уилямс, под съпровода на група, в която участваха Робърт Трухильо от Metallica и дългогодишният китарист на Ози Зак Уайлд.

