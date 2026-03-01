Филмът "Неделите" триумфира на испанските кинонагради "Гоя"

Филмът "Неделите" (Los Domingos) на режисьорката Алауда Руис де Асуа триумфира на испанските кинонагради "Гоя". Церемонията за 40-ите отличия се състоя в Барселона.

"Неделите" спечели общо пет отличия, сред които и това за най-добър филм. Алауда Руис де Асуа взе статуетката за най-добър режисьор, както и за оригинален сценарий. С "Гоя" за най-добра актриса беше отличена Патрисия Лопес Арнаис, която участва в продукцията. "Неделите" имаше 13 номинации.

Лентата взе голямата награда на кинофестивала в Сан Себастиан миналата година, където беше и премиерата ѝ, припомня "Варайъти". Продукцията разказва историята на 17-годишно момиче, изправено пред избор какво да учи в университета. Младата жена обаче започва да се чувства призвана от Бог и решава да стане монахиня. Решението ѝ изненадва цялото семейство, създава разрив и поставя всички на изпитание. "Неделите" е заснет в Билбао, родния град на режисьорката Алауда Руис де Асуа.

Добра беше вечерта и за филмът "Сират" на режисьора Оливер Лаше, който имаше 11 номинации за "Гоя". Продукцията беше отличена за операторско майсторство, звук, монтаж. "Сират" е номиниран за "Оскар" в категорията за най-добър чуждестранен филм. Той беше представен на кинофестивала в Кан миналата година и беше отличен с наградата на журито. Продукцията проследява историята на баща, който издирва изчезналата си дъщеря в мароканската пустиня заедно със сина си.

Статуетката "Гоя" за най-добър актьор спечели Хосе Рамон Сороис за ролята си в Maspalomas.

Снимки: БТА

Сюзън Сарандън беше отличена с почетна награда "Гоя" на церемонията в Барселона. Актрисата, чиято кариера започва през 70-те години на миналия век, е почетена и за "политическата и социалната си ангажираност", обявиха от Испанската киноакадемия. В речта си тя благодари на испанския премиер Педро Санчес и на много творци от Испания, които "говорят с такава морална яснота".