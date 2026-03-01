Сал Да Винчи спечели конкурса "Сан Ремо" (СНИМКИ)

Сал Да Винчи спечели 76-ото издание на италианския фестивал "Сан Ремо". С песента си "Per Sepmre si" ("Завинаги ДА") - 56-годишинят Да Винчи спечели гласовете на зрителите и на професионалното жури в 5-ата и последна вечер на фестивала.

До т.нар. "суперфинал" достигнаха петима изпълнители, сред които Ариза, Дитонелапиаджа, Федез и Марко Мазини.

Победителят с истинско име Салваторе Сорентино е италианец, роден в Ню Йорк. Първите си записи прави на 6-годишна възраст със своя баща, който е неаполитански изпълнител. Има десетки албуми, снима се и в киното.

Специални гости на сцената на Театър "Аристон" бяха Тициано Феро, Алиша Кийс, Ерос Рамацоти, Андреа Бочели. По традиция фестивалът е място на редица социални и политически теми, и е сред най-значимите музикални събития в Италия. Победителят на "Сан Ремо" представя Италия на Евровизия.

Снимки: БГНЕС