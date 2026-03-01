На 1 март 2026 г. за четвърта поредна година парк Мияшита в Шибуя, Токио, се превърна в сцена на българската култура по време на фестивала "Мартеница" 2026, организиран от Посолството на Република България в Токио, съвместно с община Шибуя. Официални гости на събитието бяха кметът на общината г-н Кен Хасебе, представители на Министерството на външните работи на Япония и на дипломатическия корпус. Фестивалът беше открит с приветствия от посланик Мариета Арабаджиева и от г-н Хасебе. Събитието привлече многобройни посетители – японски и чужди граждани, българската общност и приятели на България. Всички гости получиха мартеници.

Програмата на фестивала представи богатството на българските традиции чрез музика, танци и кулинария. Публиката се наслади на изпълненията на фолклорната група Pismo и танцовата група KOGA, които от години популяризират българските народни песни и танци в Япония.

Специално участие взе българската оперна певица Нели Койчева. В празничната атмосфера се включи и DJ Riya (Рияко Катаяма) – победител в категория „Работещи“ в Третия конкурс по ораторско майсторство на български език в Япония (декември 2025 г.), която представи селекция от съвременна българска поп музика и фолклорни ритми.

Голям интерес предизвикаха уъркшопите по изработване на мартеници и изписване на имената на кирилица, както и урокът по хоро, воден от клуб "На хорце" към Посолството на Република България в Токио. Десетки гости разучаваха стъпките на българските народни танци и почувстваха магията на българския фолклор.

Кулинарната зона предложи традиционни български ястия като баница, шопска салата, кавърма, кюфтета и пържени картофи с българско сирене. Гостите имаха възможност да закупят българско сирене, мед, ракия, както и селекция от български вина и продукти с българска маслодайна роза – шоколад, сладка и чай.

Фестивалът "Мартеница" 2026 затвърди своята роля като платформа за културен обмен между България и Япония и допринесе за популяризирането на българските традиции и кухня пред японската публика.

Посолството на Република България в Япония изразява благодарност към всички участници, партньори и доброволци, които допринесоха за успешното провеждане на събитието.