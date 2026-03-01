БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Климатични промени застрашават императорските пингвини, предупреждават учени

Чете се за: 03:00 мин.
климатични промени застрашават императорските пингвини предупреждават учени
Слушай новината

Императорските пингвини, които и без това са уязвими през размножителния си период, са застрашени и по време на годишното си линеене (смяна на телесната покривка) от климатичните промени, принуждаващи ги да търсят убежище във все по-ограничени ледени площи от антарктическия паков лед, предупреждават изследователи, цитирани от АФП.

Всяка година тези нелетящи птици подменят цялото си оперение през южното лято, като черпят от мастните си запаси, за да оцелеят в продължение на няколко седмици, докато им пораснат водоустойчиви пера и могат отново да плуват и ловуват в ледените води.

Ритуалът, който и без това е опасен, може да стане смъртоносен, тъй като площите с морски лед, от които те се нуждаят през този период, се свиват заради повишаването на температурите.

Изследователи от Британската антарктическа служба, анализирайки сателитни изображения, събирани седем години, случайно са открили няколко колонии в процес на линеене по изключително изолираното крайбрежие на територия, известна като Земя Мери Бърд в западната част на Антарктида.

В резултат на топенето на паковия лед (многогодишен полярен морски лед) императорските пингвини са принудени да обитават все по-ограничени пространства, образувайки по-компактни и гъсто населени групи, се казва в изявление на британската организация за полярни изследвания.

Анализът е показал, че през 2025 г. на сателитните снимки се виждат само 25 малки групи пингвини, докато през 2022 г. в същия район са наблюдавани над 100 групи.

"Въпреки че нямаме представа какво се е случило с тези пингвини, знаем, че те могат да намерят нови подходящи места за размножаване, след като ледът се стопи. Следователно е възможно да са създали и нови места за линеене на друго място. Възможно е обаче голям брой от тях да са загинали след като са влезли в Южния полярен океан, преди да са подменили водоустойчивото си оперение", казва Питър Фретуел, водещ автор и експерт по картографиране в Британската антарктическа служба.

"Ако това е така, ситуацията с императорските пингвини е още по-критична, отколкото смятахме", допълва изследователят.

Миналогодишно изследване на Британската антарктическа служба установи, че популациите на императорските пингвини са загубили над 20 процента от своите членове за 15 години в едно от основните местообитания в Антарктида.

