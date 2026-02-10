Заветното „да“ – на живо по телевизията!

Смята се, че сватбата на един човек е преломен момент в живота му. Или поне сред най-интимните, скъпи, ценни, важни мигове. Или поне се е смятало. В наши дни да се ожениш/омъжиш неколкократно не е рядко срещано явление, но въпреки това бракосъчетанието и цялата помпозност около повода си остават значимо събитие. Сега си представете, че показват сватбата ви на живо по телевизията. Не стига, че всички гости обсъждат роклята на булката, костюма на младоженеца и речта на кума, ами това прави и немалка част от народонаселението. Да, ако се казваш Кейт Мидълтън и остатъкът от дните ти ще премине някъде между Уиндзор и Бъкингамския дворец, тогава всичко това е очаквано. Но не и ако си просто ... футболист.

За какво става дума. Историята познава случаи, в които сватбите на известни (славата е относително понятие – под „известни“ визирам хора, които са популярни в собствените си страни, както ще разберете в следващите редове) футболисти са показвани на живо по телевизията. Звучи направо невероятно, но е напълно вярно. Да започваме!

Хакан Шукур е особена личност. Смятан за най-великия турски футболист, раждал се някога, нападателят, който помага на родината си да стигне до грандиозната трета позиция на Мондиала през 2002 година, вече 10 години живее в изгнание. Ирония, нали? Позволил си да критикува режима на Реджеп Ердоган в социалните мрежи, Шукур отдавна е персона нонграта в Турция и живее на територията на Съединените Щати. А знаете ли кое е същинска ирония – че на сватбата му през 1995 присъства Ергодан, още в ролята си на кмет на Истанбул. Шукур вече е звезда и е в тима, който се е класирал на европейското първенство през 1996 – за първи път в историята на страната. Така че и сватбата му е доста важно, светско събитие, което е показано по телевизията в южната ни съседка. За жалост – бракът му продължава прекалено кратко, защото съпругата му Езра Елбърлик умира през 1999 едва на 24 години след земетресение.

За разлика от Хакан Шукур Янис Хаджи няма претенциите да бъде най-великият футболист на Румъния в историята. Няма и как да има, просто защото е син на най-великия футболист на Румъния в историята – Джордже Хаджи. Играл между 1983 и 2000 (в част от кариерата си съотборник на Шукур в Галатасарай), Джордже е със статут на Господ в северната ни съседка. Интересно колко от събитията се развиват на Балканите, но това е съвсем друга тема. През 2024 – съвсем скоро след края на европейското първенство – Янис се жени за Елена Танасе, като телевизията, която предава церемонията на живо, дори плаща за правата на това странно събитие над 200 хиляди евро.

През 1997 Нолберто Солано, когото привържениците на английския футбол вероятно помнят с фланелката на Нюкасъл Юнайтед, все още играе за Бока Хуниорс. Той обаче вече е толкова разпознаваем в родината си – Перу – че очевидно за Channel 4 няма нищо по-нормално от това да покаже на зрителите си бракосъчетанието на халфа с Клаудия де ла Флор. Говорим за перуанския Channel 4, разбира се, Солано не е бил чак такава звезда.

Макар да не е показана в пълния си блясък, сватбата на любимия син на Рим и икона на Рома Франческо Тоти за модела и телевизионна водеща Илари Блази е обект на изключително внимание в Италия.

През целия ден на събитието през 2005 г. италианският филиал на Sky Sports показва какво се случва на живо. Включително и в църквата.

Заветното „да“ – на живо по телевизията!