БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Кметът на Пловдив и големи шампиони се събират за важна новина за спорта в града и България

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:02 мин.
Спорт
Запази
кметът пловдив големи шампиони учредяват фондация съвет спортно развитие пловдив
Слушай новината

Редица големи шампиони на България и личности - символи на спорта в Пловдив, се събират от 17.30 на 5 март в емблематичната Голяма базилика в града под тепетата за специално събитие, с което ще се отбележи голяма новина за спортно-обществения живот - учредяването на Фондация "Съвет за спортно развитие Пловдив". Мисията на фондацията ще бъде да подкрепя спорта на местно ниво, да помага да се представя подобаващо на национално и международно ниво, а Пловдив да си възвърне спечелената от легендарните си спортисти в исторически план слава на спортна столица на България. "Подкрепата ще е с частни инвестиции, а развитието на спорта ще се подпомага и с активно партньорство с Община Пловдив, спортните клубове, образователни институции и частния сектор", каза в аванс председателят на Управителния съвет Иван Пашов.

На събитието по повод учредената фондация ще присъства кметът на Пловдив Костадин Димитров. Сред специалните гости ще са също двукратният олимпийски шампион Николай Бухалов - заместник-кмет “Спорт, младежки дейности и социална политика”, Пламен Панов - заместник-кмет „Култура, археология и туризъм“, както и представители на академичните ръководства на пловдивските университети, ръководствата на водещи спортни училища в България.

Превръщайки се в сцена на една от най-значимите спортно-обществени инициативи в страната през годината, Пловдив ще събере олимпийски, световни и европейски шампиони и още знакови спортни личности, носили огромна гордост за България. Сред специалните гости са легендарният Христо Бонев, българската тенис гордост Цветана Пиронкова, олимпийските шампиони Петър Лесов, Георги Мърков, Стоянка Груйчева, Армен Назарян, Ивет Горанова, олимпийския вицешампион Серафим Тодоров. Ще присъстват още стигналата от спортното училище в Пловдив до световния елит в Царицата на спортовете леката атлетика Ива Пранджева, както и бившият селекционер на националния отбор по футбол, водил също Лудогорец и Левски - Георги Дерменджиев, Ще присъстват също Росен и Румен Димитрови и Стоян Саладинов. Сред поканените са и хората, изградили пловдивската спортна гордост - доминаторките в българския женски волейбол от Марица. Очакват се и редица други фигури от спортния живот на България.

Събитието поставя началото на амбициозна национална кауза, чиято отправна точка е Пловдив – град с традиции, културна дълбочина и потенциал да бъде двигател на модерна спортна политика.

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Гледайте световното първенство по биатлон до 21 г. по БНТ 3
1
Гледайте световното първенство по биатлон до 21 г. по БНТ 3
Ударите срещу Иран: Посолството на САЩ в Рияд е атакувано с дронове
2
Ударите срещу Иран: Посолството на САЩ в Рияд е атакувано с дронове
Вторият фронт на Израел: Продължава размяната на удари с Хизбула
3
Вторият фронт на Израел: Продължава размяната на удари с Хизбула
Цената на петрола: Иран заплашва да атакува кораби в Ормузкия проток
4
Цената на петрола: Иран заплашва да атакува кораби в Ормузкия проток
3 март – България празнува Деня на свободата
5
3 март – България празнува Деня на свободата
Премиерът Андрей Гюров: Сигурността е приоритет при евакуацията на българите от Близкия изток
6
Премиерът Андрей Гюров: Сигурността е приоритет при евакуацията на...

Най-четени

Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач „Ейбрахам Линкълн“
1
Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач...
Две бебета близначета живеят в Националната кардиологична болница: здрави, но без дом
2
Две бебета близначета живеят в Националната кардиологична болница:...
DARA ще представи България на "Евровизия 2026" с песента "Bangaranga"
3
DARA ще представи България на "Евровизия 2026" с песента...
Въздушни удари са засегнали болница в Техеран
4
Въздушни удари са засегнали болница в Техеран
Кая Калас предупреди: Целият Близък изток може да загуби от продължителна война
5
Кая Калас предупреди: Целият Близък изток може да загуби от...
Министър Иван Христанов: Получихме сигнал за потенциална заплаха за националната сигурност
6
Министър Иван Христанов: Получихме сигнал за потенциална заплаха за...

Още от: Други спортове

Гледайте световното първенство по биатлон до 21 г. по БНТ 3
Гледайте световното първенство по биатлон до 21 г. по БНТ 3
Давид Иванов е единственият български представител на Световната купа по спортна гимнастика в Баку Давид Иванов е единственият български представител на Световната купа по спортна гимнастика в Баку
Чете се за: 00:30 мин.
Спортни новини 03.03.2026 г., 20:25 ч. Спортни новини 03.03.2026 г., 20:25 ч.
Цанко Цанков стана световен вицешампион на 200 м свободен стил по зимно плуване Цанко Цанков стана световен вицешампион на 200 м свободен стил по зимно плуване
Чете се за: 00:35 мин.
Георги Наумов е 41-и в спринта при младежите до 21 г. на световния шампионат по биатлон Георги Наумов е 41-и в спринта при младежите до 21 г. на световния шампионат по биатлон
Чете се за: 00:37 мин.
Антоанета Костадинова спечели трети бронз на еврошампионата по спортна стрелба Антоанета Костадинова спечели трети бронз на еврошампионата по спортна стрелба
Чете се за: 01:32 мин.

Водещи новини

София отбеляза 3 март с тържествена церемония и заря-проверка
София отбеляза 3 март с тържествена церемония и заря-проверка
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
148 години свобода: България почита героите на Шипка на Националния празник 3 март 148 години свобода: България почита героите на Шипка на Националния празник 3 март
Чете се за: 03:40 мин.
У нас
В четвъртия ден на войната Тръмп: „Късно е за преговори“ В четвъртия ден на войната Тръмп: „Късно е за преговори“
Чете се за: 03:37 мин.
По света
Служебното правителство с план за извеждане на българите от зоната на конфликта Служебното правителство с план за извеждане на българите от зоната на конфликта
Чете се за: 04:57 мин.
У нас
В отговор на обстрели от Хизбула - Израел започна сухопътна...
Чете се за: 03:15 мин.
По света
Превантивно: Чужденци напускат Близкия изток
Чете се за: 01:20 мин.
По света
МВнР с препоръки към българските граждани в Индия, Малдиви и Шри Ланка
Чете се за: 03:52 мин.
Спирането на шести блок се компенсира от водна и слънчева енергия
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ