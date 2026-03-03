БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
3 март – България празнува Деня на свободата
Чете се за: 01:30 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Станимир Беломъжев завърши четвърти в преследването на световното първенство по ски ориентиране в Токио

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:55 мин.
Спорт
Запази
станимир беломъжев спечели втора световна титла ски ориентирането
Слушай новината

Най-успешният състезател в ски ориентирането Станимир Беломъжев направи поредно силно състезание и завърши на четвърто място в преследването на световното първенство за мъже и жени в японската столица Токио.

38-годишният Беломъжев, който финишира пети в спринта, сега се доближи с още едно място до медалите, и то навръх Деня на Освобождението на България.

Двукратният световен шампион финишира за 1:07:15 час, на 1:40 минути изоставане от Йорген Баклид (Норвегия), който спечели втора поредна световна титла.

Много добро класиране направи и Антония Григорова, която се изкачи до 13-о място в света в преследването. Тя премина дистанцията за 1:14:07 час, на около 10 минути от победителката Елиане Дейнингер (Швейцария).

#станимир беломъжев

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Две бебета близначета живеят в Националната кардиологична болница: здрави, но без дом
1
Две бебета близначета живеят в Националната кардиологична болница:...
Румен Радев се регистрира за изборите в коалиция "Прогресивна България" (СНИМКИ)
2
Румен Радев се регистрира за изборите в коалиция "Прогресивна...
МВнР с препоръки към българите заради усложнената обстановка в Близкия изток
3
МВнР с препоръки към българите заради усложнената обстановка в...
Напрежението в Близкия изток – продължава размяната на удари между Иран и противниците
4
Напрежението в Близкия изток – продължава размяната на удари...
Гледайте световното първенство по биатлон до 21 г. по БНТ 3
5
Гледайте световното първенство по биатлон до 21 г. по БНТ 3
Сигурността в небето: Авиокомпании спряха полети от България до Близкия изток
6
Сигурността в небето: Авиокомпании спряха полети от България до...

Най-четени

Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач „Ейбрахам Линкълн“
1
Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач...
DARA ще представи България на "Евровизия 2026" с песента "Bangaranga"
2
DARA ще представи България на "Евровизия 2026" с песента...
Въздушни удари са засегнали болница в Техеран
3
Въздушни удари са засегнали болница в Техеран
Две бебета близначета живеят в Националната кардиологична болница: здрави, но без дом
4
Две бебета близначета живеят в Националната кардиологична болница:...
Кая Калас предупреди: Целият Близък изток може да загуби от продължителна война
5
Кая Калас предупреди: Целият Близък изток може да загуби от...
Министър Иван Христанов: Получихме сигнал за потенциална заплаха за националната сигурност
6
Министър Иван Христанов: Получихме сигнал за потенциална заплаха за...

Още от: Други спортове

Кметът на Пловдив и големи шампиони учредяват Фондация "Съвет за спортно развитие Пловдив"
Кметът на Пловдив и големи шампиони учредяват Фондация "Съвет за спортно развитие Пловдив"
Българската борба заслужава свободно бъдеще!, се казва в изявление на федерацията Българската борба заслужава свободно бъдеще!, се казва в изявление на федерацията
Чете се за: 02:35 мин.
Гледайте световното първенство по биатлон до 21 г. по БНТ 3 Гледайте световното първенство по биатлон до 21 г. по БНТ 3
26482
Чете се за: 02:37 мин.
Испанският Marca: Светът на леката атлетика е изумен от новата сензация – българина Божидар Саръбоюков Испанският Marca: Светът на леката атлетика е изумен от новата сензация – българина Божидар Саръбоюков
Чете се за: 05:50 мин.
Уроците и наследството на легендарната треньорка Златка Бончева, която днес навършва 87 години Уроците и наследството на легендарната треньорка Златка Бончева, която днес навършва 87 години
Чете се за: 04:52 мин.
Шестима бадминтонисти ще участват на турнир в Каладас да Райна Шестима бадминтонисти ще участват на турнир в Каладас да Райна
Чете се за: 00:45 мин.

Водещи новини

Честванията за 3 март на историческия връх Шипка
Честванията за 3 март на историческия връх Шипка
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Хиляди дойдоха на връх Шипка, за да се преклонят пред саможертвата на героите Хиляди дойдоха на връх Шипка, за да се преклонят пред саможертвата на героите
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Издигане на националното знаме пред паметника на Незнайния воин в София Издигане на националното знаме пред паметника на Незнайния воин в София
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Ударите срещу Иран: Посолството на САЩ в Рияд е атакувано с дронове Ударите срещу Иран: Посолството на САЩ в Рияд е атакувано с дронове
Чете се за: 04:37 мин.
По света
Вторият фронт на Израел: Продължава размяната на удари с Хизбула
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Шести блок на АЕЦ "Козлодуй" е спрян за подмяна на...
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Националният празник – 3 март беше отбелязан отвъд Океана
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Как се изработва националният трибагреник?
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ