БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Георги Джоргов завърши 10-и в спринта при юношите до 19 г. на световното първенство по биатлон

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:07 мин.
Спорт
Запази

Гледайте стартовете от шампионата в Арбер на живо по БНТ 3.

георги джогов завърши спринта юношите световното първенство биатлон
Слушай новината

Георги Джоргов се представи най-добре от българите в спринта на 7.5 км при юношите до 19 г. на световното първенство по биатлон в Арбер, Германия, което БНТ 3 излъчва пряко.

Джоргов се класира на 10-а позиция с две грешки допуснати в първата стрелба. Българинът завърши на 1:12.8 мин. след първенеца. Той спечели бронзов медал на старта на шампионата в индивидуалната дисциплина на 12.5 километра, но днес не успя да се нареди на подиума. Маркус Скленарик от Словакия спечели златото в спринта с чиста стрелба и време 18:28.6. Латвиецът Рихард Лозберс завоюва среброто с три пропуска финиширайки на 19 стотни след шампиона. Ханс Липверт от Германия спечели бронзов медал с една грешка и изоставане от 44.8.

Останалите българи не попаднаха в Топ 50. Николай Николов зае 57-о място с 4 пропуска, Андрей Ночев приключи на 72-а позиция с три грешки, а Мартин Христов е 85-и с четири пропуснати мишени.

Свързани статии:

Бронз за Георги Джоргов на световното по биатлон в Германия
Бронз за Георги Джоргов на световното по биатлон в Германия
Българинът се нареди в Топ 3 в индивидуалната дисциплина на 12.5...
Чете се за: 01:10 мин.
#Световно първенство по биатлон до 21 г. Арбер 2026 #Георги Джоргов

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Гледайте световното първенство по биатлон до 21 г. по БНТ 3
1
Гледайте световното първенство по биатлон до 21 г. по БНТ 3
Ударите срещу Иран: Посолството на САЩ в Рияд е атакувано с дронове
2
Ударите срещу Иран: Посолството на САЩ в Рияд е атакувано с дронове
Вторият фронт на Израел: Продължава размяната на удари с Хизбула
3
Вторият фронт на Израел: Продължава размяната на удари с Хизбула
Цената на петрола: Иран заплашва да атакува кораби в Ормузкия проток
4
Цената на петрола: Иран заплашва да атакува кораби в Ормузкия проток
3 март – България празнува Деня на свободата
5
3 март – България празнува Деня на свободата
Премиерът Андрей Гюров: Сигурността е приоритет при евакуацията на българите от Близкия изток
6
Премиерът Андрей Гюров: Сигурността е приоритет при евакуацията на...

Най-четени

Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач „Ейбрахам Линкълн“
1
Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач...
Две бебета близначета живеят в Националната кардиологична болница: здрави, но без дом
2
Две бебета близначета живеят в Националната кардиологична болница:...
DARA ще представи България на "Евровизия 2026" с песента "Bangaranga"
3
DARA ще представи България на "Евровизия 2026" с песента...
Въздушни удари са засегнали болница в Техеран
4
Въздушни удари са засегнали болница в Техеран
Кая Калас предупреди: Целият Близък изток може да загуби от продължителна война
5
Кая Калас предупреди: Целият Близък изток може да загуби от...
Министър Иван Христанов: Получихме сигнал за потенциална заплаха за националната сигурност
6
Министър Иван Христанов: Получихме сигнал за потенциална заплаха за...

Още от: Биатлон

Гледайте световното първенство по биатлон до 21 г. по БНТ 3
Гледайте световното първенство по биатлон до 21 г. по БНТ 3
Георги Наумов е 41-и в спринта при младежите до 21 г. на световния шампионат по биатлон Георги Наумов е 41-и в спринта при младежите до 21 г. на световния шампионат по биатлон
Чете се за: 00:37 мин.
България завърши на 15-о място при смесените щафети на световното по биатлон до 21 г. в Арбер България завърши на 15-о място при смесените щафети на световното по биатлон до 21 г. в Арбер
Чете се за: 00:55 мин.
Австрия завоюва титлата в смесената щафета до 19 г. в Арбер, България завърши 14-а Австрия завоюва титлата в смесената щафета до 19 г. в Арбер, България завърши 14-а
Чете се за: 01:22 мин.
Рая Аджамова завърши на девето място в индивидуалната дисциплина на 10 км при девойките до 19 г. на световното първенство по биатлон Рая Аджамова завърши на девето място в индивидуалната дисциплина на 10 км при девойките до 19 г. на световното първенство по биатлон
Чете се за: 01:02 мин.
Лора Христова: Олимпийският бронз е скок за целия български биатлон Лора Христова: Олимпийският бронз е скок за целия български биатлон
Чете се за: 04:07 мин.

Водещи новини

София отбеляза 3 март с тържествена церемония и заря-проверка
София отбеляза 3 март с тържествена церемония и заря-проверка
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
148 години свобода: България почита героите на Шипка на Националния празник 3 март 148 години свобода: България почита героите на Шипка на Националния празник 3 март
Чете се за: 03:40 мин.
У нас
В четвъртия ден на войната Тръмп: „Късно е за преговори“ В четвъртия ден на войната Тръмп: „Късно е за преговори“
Чете се за: 03:37 мин.
По света
Служебното правителство с план за извеждане на българите от зоната на конфликта Служебното правителство с план за извеждане на българите от зоната на конфликта
Чете се за: 04:57 мин.
У нас
В отговор на обстрели от Хизбула - Израел започна сухопътна...
Чете се за: 03:15 мин.
По света
Превантивно: Чужденци напускат Близкия изток
Чете се за: 01:20 мин.
По света
МВнР с препоръки към българските граждани в Индия, Малдиви и Шри Ланка
Чете се за: 03:52 мин.
Спирането на шести блок се компенсира от водна и слънчева енергия
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ