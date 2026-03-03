Георги Джоргов завърши 10-и в спринта при юношите до 19 г. на световното първенство по биатлон

Георги Джоргов се представи най-добре от българите в спринта на 7.5 км при юношите до 19 г. на световното първенство по биатлон в Арбер, Германия, което БНТ 3 излъчва пряко.

Джоргов се класира на 10-а позиция с две грешки допуснати в първата стрелба. Българинът завърши на 1:12.8 мин. след първенеца. Той спечели бронзов медал на старта на шампионата в индивидуалната дисциплина на 12.5 километра, но днес не успя да се нареди на подиума. Маркус Скленарик от Словакия спечели златото в спринта с чиста стрелба и време 18:28.6. Латвиецът Рихард Лозберс завоюва среброто с три пропуска финиширайки на 19 стотни след шампиона. Ханс Липверт от Германия спечели бронзов медал с една грешка и изоставане от 44.8.

Останалите българи не попаднаха в Топ 50. Николай Николов зае 57-о място с 4 пропуска, Андрей Ночев приключи на 72-а позиция с три грешки, а Мартин Христов е 85-и с четири пропуснати мишени.