България завърши на 15-о място при смесените щафети на световното по биатлон до 21 г. в Арбер

Латвия спечели смесената щафета до 21 г. на световното първенство по биатлон за младежи и девойки в Арбер, Германия. Латвийците използваха най-много допълнителни патрони 15, но благодарение на силното си бягане и с време 1:17:55.2 финишираха първи.

Среброто е за квартета на Норвегия, а бронзовите отличия са за Франция. Топ 5 затварят Чехия и Германия.

Без наказателна обиколка и с 9 допълнителни патрона България завърши на 15-а позиция на 8:37:0 мин. след първенеца Латвия. Щафетата ни бе в състав Биляна Чавдарова, Ирина Георгиева, Георги Наумов и Веселин Белчински.

Утре предстоят две състезания от програмата на световното първенство, които ще бъдат излъчени пряко по БНТ 3.

От 11:25 ч. може да гледате спринта на 7.5 км за юноши до 19 г., а от 15:25 този на 10 км при младежите до 21 г.