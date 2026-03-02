БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
"Bangaranga" с 3,4 млн. гледания в Instagram и...
Чете се за: 01:47 мин.
Румен Радев се регистрира за изборите в коалиция...
Чете се за: 01:32 мин.
Сигурността в небето: Авиокомпании спряха полети от...
Чете се за: 02:35 мин.
Времето през март: Температури от минус 7 до 26 градуса в...
Чете се за: 03:20 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Двукратната олимпийска шампионка в алпийските ски Федерика Бриньоне слага край на сезона си преждевременно

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:25 мин.
Спорт
Запази

Италианката ще пропусне останалите стартове от Световната купа, планирани за този месец, включително финалите в Норвегия, които започват на 21 март.

ариана фонтана федерика бриньоне франческа лолобриджида озариха игрите милано кортина
Слушай новината

Италианката Федерика Бриньоне, която спечели златните медали в гигантския и в супергигантския слалом на Олимпийските игри в Милано-Кортина миналия месец, приключва сезона си преждевременно, за да се възстанови след натоварената кампания, съобщиха от Италианската федерация по зимни спортове.

35-годишната Бриньоне получи множество фрактури и разкъсване на кръстни връзки след падане на миналогодишното италианско първенство, но се възстанови, за да запише най-добрата си олимпийска кампания в историята.

Италианката ще пропусне останалите стартове от Световната купа, планирани за този месец, включително финалите в Норвегия, които започват на 21 март.

„Мисля, че поисках много от тялото си през последните няколко месеца. От самия ден, в който се контузих, се посветих изцяло на целта да участвам на Олимпийските игри в Милано-Кортина 2026“, каза Бриньоне в изявление, споделено от централата.

„Затова се възползвам от сезона, който сега е към своя край, за да си дам почивка и да продължа с рехабилитацията си, доколкото мога, която логично беше провеждана през цялото това време, за да постигнем чудото, което успяхме да направим“, добави тя.

Свързани статии:

Ариана Фонтана, Федерика Бриньоне и Франческа Лолобриджида, които озариха Игрите в Милано/Кортина
Ариана Фонтана, Федерика Бриньоне и Франческа Лолобриджида, които озариха Игрите в Милано/Кортина
Трите звезди надхвърлиха очакванията на всички и покориха Зимните...
Чете се за: 03:15 мин.
Федерика Бриньоне спечели титлата и в гигантския слалом на Зимните олимпийски игри
Федерика Бриньоне спечели титлата и в гигантския слалом на Зимните олимпийски игри
Втори златен медал за италианката от Игрите в Милано/Кортина.
Чете се за: 02:12 мин.
#Федерика Бриньоне

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Въздушни удари са засегнали болница в Техеран
1
Въздушни удари са засегнали болница в Техеран
Кая Калас предупреди: Целият Близък изток може да загуби от продължителна война
2
Кая Калас предупреди: Целият Близък изток може да загуби от...
Румен Радев се регистрира за изборите в коалиция "Прогресивна България" (СНИМКИ)
3
Румен Радев се регистрира за изборите в коалиция "Прогресивна...
Министър Надежда Нейнски обсъди ситуацията в Близкия изток в разговори с външните министри на Израел, Кувейт, Йордания
4
Министър Надежда Нейнски обсъди ситуацията в Близкия изток в...
Гледайте световното първенство по биатлон до 21 г. по БНТ 3
5
Гледайте световното първенство по биатлон до 21 г. по БНТ 3
След ударите в Иран: Засилени мерки около летищата и обекти с американско и израелско присъствие в София
6
След ударите в Иран: Засилени мерки около летищата и обекти с...

Най-четени

Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач „Ейбрахам Линкълн“
1
Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач...
DARA ще представи България на "Евровизия 2026" с песента "Bangaranga"
2
DARA ще представи България на "Евровизия 2026" с песента...
Въздушни удари са засегнали болница в Техеран
3
Въздушни удари са засегнали болница в Техеран
Кая Калас предупреди: Целият Близък изток може да загуби от продължителна война
4
Кая Калас предупреди: Целият Близък изток може да загуби от...
Министър Иван Христанов: Получихме сигнал за потенциална заплаха за националната сигурност
5
Министър Иван Христанов: Получихме сигнал за потенциална заплаха за...
След смъртта на Хаменей: Иранският президент обеща отмъщение, ще падне ли режимът на аятоласите?
6
След смъртта на Хаменей: Иранският президент обеща отмъщение, ще...

Още от: Алпийски ски

Линдзи Вон: Ще бъде трудно и болезнено пътуване, но влагам цялата си енергия в него
Линдзи Вон: Ще бъде трудно и болезнено пътуване, но влагам цялата си енергия в него
Стела Янчовичина: Уверена съм и ще дам всичко от себе си Стела Янчовичина: Уверена съм и ще дам всичко от себе си
Чете се за: 01:32 мин.
Весела Лечева изпрати участничката нa Паралимпийските игри Стела Янчовичина Весела Лечева изпрати участничката нa Паралимпийските игри Стела Янчовичина
Чете се за: 02:40 мин.
Супергигантският слалом при мъжете в Гармиш-Партенкирхен беше отменен Супергигантският слалом при мъжете в Гармиш-Партенкирхен беше отменен
Чете се за: 01:55 мин.
София Годжа спечели втория супергигантски слалом в Солдеу София Годжа спечели втория супергигантски слалом в Солдеу
Чете се за: 01:32 мин.
Одермат заслужи 54-а победа за Световната купа Одермат заслужи 54-а победа за Световната купа
Чете се за: 01:55 мин.

Водещи новини

Напрежението в Близкия изток – продължава размяната на удари между Иран и противниците
Напрежението в Близкия изток – продължава размяната на удари...
Чете се за: 05:00 мин.
По света
Втори фронт срещу Израел: Ще оцелее ли мрежата от проксита на Иран Втори фронт срещу Израел: Ще оцелее ли мрежата от проксита на Иран
Чете се за: 03:22 мин.
По света
МВнР с препоръки към българите заради усложнената обстановка в Близкия изток МВнР с препоръки към българите заради усложнената обстановка в Близкия изток
Чете се за: 03:37 мин.
У нас
Румен Радев се регистрира за изборите в коалиция "Прогресивна България" (СНИМКИ) Румен Радев се регистрира за изборите в коалиция "Прогресивна България" (СНИМКИ)
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Кризата в Близкия изток рязко повиши цената на петрола и златото
Чете се за: 02:22 мин.
По света
Кой ще бъде новият върховен лидер на Иран?
Чете се за: 01:02 мин.
По света
След среща при президента: Няма опасност пред сигурността на...
Чете се за: 03:35 мин.
У нас
"Bangaranga" с 3,4 млн. гледания в Instagram и 3 млн. в...
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ