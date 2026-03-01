БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

София Годжа спечели втория супергигантски слалом в Солдеу

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:32 мин.
Спорт
Запази

Италианката записа 28-а победа в кариерата си, Ема Айхер и Кайса Викхоф Лий допълниха подиума в Андора

София Годжа спечели втория супергигантски слалом в Солдеу
Снимка: AP Photo
Слушай новината

Италианката София Годжа триумфира във втория супергигантски слалом от Световната купа по ски алпийски дисциплини в Солдеу (Андора).

33-годишната олимпийска шампионка в спускането от Пьончан 2018 финишира за 1:25.95 минута и записа втори успех за сезона и общо 28-и в кариерата си.

Победителката от вчерашния старт Ема Айхер (Германия) остана втора, на 24 стотни от секундата зад Годжа. Трета се нареди норвежката Кайса Викхоф Лий, която изостана на 31 стотни.

В челната шестица влязоха още Корин Сутер (Швейцария), Лаура Пировано (Италия) и Естер Ледецка (Чехия). Друга представителка на Италия – Федерика Бриньоне, която по-рано през месеца спечели олимпийските титли в гигантския и супергигантския слалом в Милано-Кортина, завърши осма с изоставане от 99 стотни.

Американката Микаела Шифрин не участва в стартовете в Солдеу, но запази лидерството си в генералното класиране на Световната купа с 1133 точки. След нея са швейцарката Камий Раст с 963 и Айхер с 914 точки.

В подреждането за малкия кристален глобус в супергигантския слалом води Годжа с 420 точки, пред Алис Робинсън (Нова Зеландия) с 336 и Айхер с 304.

Свързани статии:

София Годжа спечели супегигантския слалом във Вал Д'Изер
София Годжа спечели супегигантския слалом във Вал Д'Изер
За последно тя триумфира в Кортина Д'Ампецо на 18 януари.
Чете се за: 01:37 мин.
София Годжа спечели спускането пред родна публика в Кортина Д'Ампецо
София Годжа спечели спускането пред родна публика в Кортина Д'Ампецо
Федерика Бриньоне води в класиранията за Световната купа при жените...
Чете се за: 01:50 мин.

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач „Ейбрахам Линкълн“
1
Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач...
Върховният лидер на Иран: Кой беше аятолах Али Хаменей?
2
Върховният лидер на Иран: Кой беше аятолах Али Хаменей?
Спешни разговори в Брюксел заради ситуацията в Близкия изток
3
Спешни разговори в Брюксел заради ситуацията в Близкия изток
Върховният лидер на Иран Аятолах Али Хаменей е убит
4
Върховният лидер на Иран Аятолах Али Хаменей е убит
Въздушни удари са засегнали болница в Техеран
5
Въздушни удари са засегнали болница в Техеран
След смъртта на Хаменей: Иранският президент обеща отмъщение, ще падне ли режимът на аятоласите?
6
След смъртта на Хаменей: Иранският президент обеща отмъщение, ще...

Най-четени

DARA ще представи България на "Евровизия 2026" с песента "Bangaranga"
1
DARA ще представи България на "Евровизия 2026" с песента...
Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач „Ейбрахам Линкълн“
2
Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач...
Министър Иван Христанов: Получихме сигнал за потенциална заплаха за националната сигурност
3
Министър Иван Христанов: Получихме сигнал за потенциална заплаха за...
Нова война: САЩ и Израел нанесоха удари срещу Иран
4
Нова война: САЩ и Израел нанесоха удари срещу Иран
Потъналият риболовен кораб край Созопол няма пробойни
5
Потъналият риболовен кораб край Созопол няма пробойни
Ватман почина, докато управлява трамвай в София
6
Ватман почина, докато управлява трамвай в София

Още от: Алпийски ски

Стела Янчовичина: Уверена съм и ще дам всичко от себе си
Стела Янчовичина: Уверена съм и ще дам всичко от себе си
Весела Лечева изпрати участничката нa Паралимпийските игри Стела Янчовичина Весела Лечева изпрати участничката нa Паралимпийските игри Стела Янчовичина
Чете се за: 02:40 мин.
Супергигантският слалом при мъжете в Гармиш-Партенкирхен беше отменен Супергигантският слалом при мъжете в Гармиш-Партенкирхен беше отменен
Чете се за: 01:55 мин.
Одермат заслужи 54-а победа за Световната купа Одермат заслужи 54-а победа за Световната купа
Чете се за: 01:55 мин.
Айхер триумфира в супергигантския слалом в Солдеу Айхер триумфира в супергигантския слалом в Солдеу
Чете се за: 01:40 мин.
Корин Сутер беше най-бърза в спускането от Световната купа по ски алпийски дисциплини в Солдеу Корин Сутер беше най-бърза в спускането от Световната купа по ски алпийски дисциплини в Солдеу
Чете се за: 02:07 мин.

Водещи новини

След смъртта на Хаменей: Иранският президент обеща отмъщение, ще падне ли режимът на аятоласите?
След смъртта на Хаменей: Иранският президент обеща отмъщение, ще...
Чете се за: 06:17 мин.
По света
1400 български туристи са в Близкия изток, най-много са в Дубай 1400 български туристи са в Близкия изток, най-много са в Дубай
Чете се за: 04:07 мин.
По света
Министър Околийски за Националната детска болница: Звучи като "Белене" в здравеопазването, някакви хора имат интерес да протакат процеса до безкрай Министър Околийски за Националната детска болница: Звучи като "Белене" в здравеопазването, някакви хора имат интерес да протакат процеса до безкрай
Чете се за: 10:42 мин.
У нас
"Сирени вият ден и нощ, не можем да се приберем": Разказ от първо лице на блокирани в Близкия изток българи "Сирени вият ден и нощ, не можем да се приберем": Разказ от първо лице на блокирани в Близкия изток българи
Чете се за: 04:07 мин.
По света
Мишените на Иран: Втори ден Техеран атакува страни в Персийския залив
Чете се за: 04:27 мин.
По света
Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач...
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Водата поскъпва в по-голяма част от страната
Чете се за: 01:17 мин.
Икономика
Благородна мисия: Български лекари прегледаха двойки от Албания с...
Чете се за: 02:47 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ