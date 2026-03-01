София Годжа спечели втория супергигантски слалом в Солдеу

Италианката София Годжа триумфира във втория супергигантски слалом от Световната купа по ски алпийски дисциплини в Солдеу (Андора).

33-годишната олимпийска шампионка в спускането от Пьончан 2018 финишира за 1:25.95 минута и записа втори успех за сезона и общо 28-и в кариерата си.

Победителката от вчерашния старт Ема Айхер (Германия) остана втора, на 24 стотни от секундата зад Годжа. Трета се нареди норвежката Кайса Викхоф Лий, която изостана на 31 стотни.

В челната шестица влязоха още Корин Сутер (Швейцария), Лаура Пировано (Италия) и Естер Ледецка (Чехия). Друга представителка на Италия – Федерика Бриньоне, която по-рано през месеца спечели олимпийските титли в гигантския и супергигантския слалом в Милано-Кортина, завърши осма с изоставане от 99 стотни.

Американката Микаела Шифрин не участва в стартовете в Солдеу, но запази лидерството си в генералното класиране на Световната купа с 1133 точки. След нея са швейцарката Камий Раст с 963 и Айхер с 914 точки.

В подреждането за малкия кристален глобус в супергигантския слалом води Годжа с 420 точки, пред Алис Робинсън (Нова Зеландия) с 336 и Айхер с 304.