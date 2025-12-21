София Годжа спечели супегигантския слалом във Вал Д'Изер

Италианката София Годжа спечели супергигантския слалом от Световната купа по ски алпийски дисциплини във френския зимен център Вал Д'Изер.

33-годишната Годжа, олимпийска златна медалистка в спускането от Пьончан 2018, премина трасето за 1:20.24 минута и записа първи успех за сезона и 27-и в кариерата си. За последно тя стана спечели спускането пред родната публика в Кортина Д'Ампецо на 18 януари, където през февруари 2026-а година ще се проведат Зимните олимпийски игри.

Втора на 15 стотни от секундата пасив остана Алис Робинсън от Нова Зеландия, а легендата Линдзи Вон остана трета на 36 стотни. Вон беше трета и в спускането на същата писта в събота.

Победителката от вчера Корнелия Хютер от Австрия остана шеста, на 84 стотни от победителката.

След изминалите 13 кръга в генералната таблица за Големия кристален глобус продължава да е първа американската фаворитка Микаела Шифрин с 558 точки, която не участва днес. Зад нея е Алис Робинсън от Нова Зеландия с 484, докато на трета позиция до момента е победителката от днес - София Годжа - 372 точки.

Следващият старт от Световната купа при жените е в Земеринг, Австрия - гигантски слалом и слалом на 27 и 28 декември.