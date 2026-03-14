Лошото време отмени супергигантския слалом за мъже в Куршевел

Супергигантският слалом за мъже във френския зимен център Куршевел, насрочен за събота, 14 март, беше отменен заради силен снеговалеж и мъгла.

Състезанието няма да бъде пренасочвано за друга дата, обявиха организаторите, като сега всички усилия ще бъдат насочени към това трасето да бъде подготвено за неделното Супер-Г.

Лидер в борбата за Малкия кристален глобус в дисциплината е Марко Одермат.

Швейцарецът, който вече си подпечата Големия кристален глобус и Малката световна купа в спускането, има 425 точки. Вторият Винсент Крихмайр е с 267, а до края остават два старта в дисциплината - освен утрешният, има и един в Квитфел, Норвегия на 22 март, неделя.