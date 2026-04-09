БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

България допусна загуба от Нова Зеландия на световния шампионат по хокей на лед

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:15 мин.
Спорт
Запази

Българите допуснаха трето поражение в турнира.

българия загуби узбекистан световното първенство хокей лед години
Снимка: БТА
Слушай новината

Националният отбор на България по хокей на лед допусна загуба от Нова Зеландия с 1:7 (0:4, 1:2, 0:1) като домакин в Зимния дворец в София в третата среща от световно първенство за мъже, дивизия II, група Б.

Това бе трето поражение за родния тим след загубите от Киргизстан и Израел.

За българите предстоят мачове още срещу Исландия (11 април) и Тайван (12 април). Победителят в турнира, който се провежда в столицата, ще спечели промоция за дивизия II, група А, а завършилият на последното шесто място ще изпадне в дивизия III, група А.

Двубоят бе решен още през първата третина, когато съперникът поведе с категоричното 4:0 с два гола на Колин Макинтош и по един на Иван Далматау, Джейкъб Кери.

В началото на втората част Александър Станимимиров отбеляза за България, но съперникът отговори с две нови попадения - на Стефан Амстон и отново на Макинтош.

Колин Макинтош вкара и в третата третина и оформи четири гола в двубоя.

#Български национален отбор по хокей на лед

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ