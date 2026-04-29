Министър Иван Христанов разпореди закриване на веригата...
Премиерът Гюров за Магазините за хората: Празни рафтове,...
За абитуриентите: До 35 градуса след 24 май
Минесота Уайлд поведе в серията срещу Далас Старс след силна игра на Капризов

Руският нападател блесна с гол и две асистенции, Бостън запази шансовете си след успех в продължение

Минесота Уайлд поведе в серията срещу Далас Старс след силна игра на Капризов
Снимка: AP Photo
Минесота Уайлд направи важна крачка към класиране за следващия кръг в плейофите на НХЛ, след като победи с 4:2 като гост Далас Старс и поведе с 3:2 победи в серията от първия кръг в Западната конференция.

Големият герой за успеха беше Кирил Капризов, който реализира едно попадение и добави две асистенции. Мат Болди също се отличи с гол и асистенция, а Матс Дзукарело и Майкъл Маккарън допълниха резултатността за гостите. За Далас точни бяха Джейсън Робъртсън и Миро Хейсканен, които записаха по гол и асистенция.

В другия сблъсък на Запад Едмънтън Ойлърс победи Анахайм Дъкс с 4:1 и намали изоставането си в серията на 2:3. Леон Драйзайтъл реализира два гола, а Василий Подколзин и Зак Хайман също се разписаха. Алекс Килорн вкара почетното попадение за Анахайм, който остава на една победа от продължаване напред.

На Изток Бостън Бруинс измъкна драматичен успех с 2:1 след продължение срещу Бъфало Сейбърс. Давид Пастърнак донесе победата с гол в допълнителното време, а Елиас Линдхолм също се разписа. Вратарят Джереми Суейман имаше ключова роля със спасяванията си, включително четири в продължението.

Въпреки загубата Бъфало запазва преднина от 3:2 победи в серията, която продължава с шести мач в Бостън.

Журналистът от БНТ Драгомир Драганов получи отличие от Асоциацията на българските авиокомпании
15 000 евро обезщетение: Съпругата на Васил Божков осъди прокуратурата заради 8-месечния си арест
Съществено понижение на температурите и валежи от дъжд през следващите дни
Искат постоянен арест за шофьора на тира, превозвал над 3,5 млн. контрабандни цигари
Пробив: Първи пълен газов танкер премина Ормузкия проток от март насам
Проф. Янаки Стоилов: Изборът на нов ВСС да се извършва по нови правила
След аварията в Чернобил: България е на 8-о място по радиационно замърсяване и на първо по облъчване на хората
Нов регламент за опаковките в ЕС - от август влиза в сила изискване за материалите и големината
Опит за покушение срещу президента Доналд Тръмп
БНТ променя програмата си в памет на Михаил Заимов
Мотористите готови на протест: Искат да могат да плащат разсрочено „Гражданска отговорност"
Журналистът от БНТ Драгомир Драганов получи отличие от Асоциацията на българските авиокомпании
Колорадо разгроми Лос Анджелис и сложи край на кариерата на Копитар
Каролина и Филаделфия поведоха с по 2:0 победи в сериите си от първия кръг на плейофите в НХЛ
С хеттрик на Юрай Слафковски Монреал срази Тампа Бей след продължение в първия кръг на плейофите в НХЛ
Филаделфия поведе срещу Питсбърг, Минесота с убедителна победа в първия мач срещу Далас от плейофите в НХЛ
Едмънтън разби Ванкувър и си осигури домакинско предимство в плейофите на НХЛ
Бъфало Сейбърс триумфира в Атлантическата дивизия след убедителна победа
Министър Иван Христанов разпореди закриване на веригата "Магазини за хората"
У нас
У нас
У нас
У нас
У нас
По света
У нас
Новини Спорт
