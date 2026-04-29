Минесота Уайлд поведе в серията срещу Далас Старс след силна игра на Капризов

Минесота Уайлд направи важна крачка към класиране за следващия кръг в плейофите на НХЛ, след като победи с 4:2 като гост Далас Старс и поведе с 3:2 победи в серията от първия кръг в Западната конференция.

Големият герой за успеха беше Кирил Капризов, който реализира едно попадение и добави две асистенции. Мат Болди също се отличи с гол и асистенция, а Матс Дзукарело и Майкъл Маккарън допълниха резултатността за гостите. За Далас точни бяха Джейсън Робъртсън и Миро Хейсканен, които записаха по гол и асистенция.

В другия сблъсък на Запад Едмънтън Ойлърс победи Анахайм Дъкс с 4:1 и намали изоставането си в серията на 2:3. Леон Драйзайтъл реализира два гола, а Василий Подколзин и Зак Хайман също се разписаха. Алекс Килорн вкара почетното попадение за Анахайм, който остава на една победа от продължаване напред.

На Изток Бостън Бруинс измъкна драматичен успех с 2:1 след продължение срещу Бъфало Сейбърс. Давид Пастърнак донесе победата с гол в допълнителното време, а Елиас Линдхолм също се разписа. Вратарят Джереми Суейман имаше ключова роля със спасяванията си, включително четири в продължението.

Въпреки загубата Бъфало запазва преднина от 3:2 победи в серията, която продължава с шести мач в Бостън.