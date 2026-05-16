Швейцария взе реванш от САЩ и стартира с победа на световното първенство

Домакинът Швейцария стартира по отличен начин участието си на световното първенство по хокей на лед за мъже, след като победи действащия шампион САЩ с 3:1 в първия си мач от група А в Цюрих.

В повторение на финала от миналата година швейцарците демонстрираха по-голяма ефективност и контрол върху двубоя, като още в първата третина си осигуриха комфортна преднина. Свен Андригето и Пюс Сутер дадоха аванс от два гола за домакините, а вратарят Леонардо Дженони се отличи с 19 спасявания.

Американците върнаха интригата в третата част чрез попадение на Алекс Стийвс, но малко по-късно Кен Йегер сложи точка на спора с трети гол за Швейцария.

След две поредни втори места в турнира, швейцарците демонстрират амбиции да стигнат до историческа първа титла пред собствена публика. За САЩ поражението идва в подмладен състав, в който има едва двама играчи от шампионския отбор отпреди година.

В друг мач от първенството Чехия победи Дания с 4:1 във Фрибур и оглави класирането в група В.





