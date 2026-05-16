ГЕРБ: Решението България да не се присъедини към трибунала за агресията срещу Украйна е политическа грешка

Решението България да не се присъедини към инициативата за създаване на Специален трибунал за престъпната агресия срещу Украйна е политическа грешка. Това заявяват от ГЕРБ в позиция, разпространена в социалните мрежи.

От ГЕРБ допълват, че случилото се е още по-притеснително, защото се случва в момент, в който повечето държави от Европейския съюз и НАТО ясно заявяват подкрепа за международното право, суверенитета и териториалната цялост на Украйна.

"Тази инициатива не е насочена срещу руския народ. Тя е насочена към търсенето на отговорност за самото решение една държава да започне война срещу друга в нарушение на Устава на ООН — принцип, върху който е изградена цялата следвоенна система за сигурност в Европа", пишат още от партията.

Именно около този принцип беше приета и т.нар. Лвовска декларация, подкрепена от голяма част от европейските държави и институции.

България няма интерес да изглежда като държава, която разчита на гаранциите на НАТО, но избягва политическата отговорност, когато трябва ясно да заеме позиция, заявяват от ГЕРБ. Подобно поведение не се възприема като предпазливост. В международната политика то се възприема като липса на стратегическа яснота.

"За България участието в подобни формати има и пряк национален интерес. Черноморският регион е непосредствено свързан с нашата сигурност, енергетика, транспортни коридори, инвестиции и икономическа стабилност. Колкото по-слабо е международното право, толкова по-несигурни стават малките и средните държави", пишат още от формацията.

Историята на Европа е достатъчно болезнено доказателство какво се случва, когато агресията остане без политически и правен отговор.