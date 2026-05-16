Тръмп след посещението в Китай: Сключени са „страхотни търговски споразумения“

Президентът Доналд Тръмп се завърна в Съединените щати след визитата си в Китай.

След завръщането си в Белия дом, Тръмп определи пътуването като „голям успех“ и заяви, че са сключени „страхотни търговски споразумения“.

В интервю за телевизия "Фокс нюз" президентът на Съединените щати предупреди Тайван да не обявява независимост от Китай. Тръмп смята, че Пекин няма да предприеме военни действия срещу Тайван, ако нещата останат както са в момента. По думите му, няма промяна в политиката на Вашингтон спрямо Тайван, но допълни, че все още не е взел решение дали да бъде осъществена голяма продажба на оръжия за острова.