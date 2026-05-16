Standard and Poor’s повиши перспективата пред...
Петър Волгин, евродепутат: Засега е трудно да определим какво точно е "Прогресивна България"

Засега е доста трудно да определим какво точно е "Прогесивна България", каза евродепутатът от "Европа на суверенните нации" Петър Волгин в "Денят започва с Георги Любенов".

Според Волгин ако в предизборната кампания Румен Радев е успял да привлече хора с различни политически възгледи, то премиерът Радев трябва да взима конкретни решения и те ще покажат дали държавата ще върви наляво или надясно.

Петър Волгин, евродепутат, "Европа на суверенните нации": "Една от най-важните характеристики, от най-важните моменти, които различават дясното от лявото е отношението към данъчната политика. Защото ако ти си за запазване на плоският данък, то тогава ти безспорно си в дясната част на политическия спектър, каквото и иначе да говориш. Така че ето сега ще видим дали "Прогресивна България" ще предложи един различен тип данъчно облагане, който безспорно да е по-справедлив, а не, както е сега, с плоския данък, който благодетелства най-вече изключително богатите хора в България."

Евродепутът допълни още, че Радев не може да се определи като много ляв човек.

Петър Волгин, евродепутат, "Европа на суверенните нации": "В никакъв случай не е човек, който да се позиционира изцяло в лявата част на спектъра. Така че аз мисля, че няма да му бъде трудно да направи и този вираж надясно."

Волгин подкрепи действията на кабинета срещу повишаването на цените, но не пропусна да отбележи, че задължително трябва отново да бъде възобновен вносът на руски нефт:

Петър Волгин, евродепутат, "Европа на суверенните нации": "Приветствам усилията на правителството да се опитат да направят нещо срещу повишаването на цените. Но в същото време каквото и да се опитват да направят, то няма да бъде достатъчно, защото цените се повишават както заради еврото, както заради спекулата, но също така и заради факта, че ние сме принудени да купуваме горива в пъти по-високи цени, отколкото ги купувахме, и при това положение няма как да имате ниски цени. Просто е невъзможно. Те, разбира се, ще се покачват, защото цялото това нещо, върху което се крепи вашия икономически живот, всичко това, цените му се вдигат и съответно и цените на всичко останало ще се вдигат. Тоест, ако искаме действително да има пречупване на тази тенденция, да, вътрешните мерки са добре да ги има, но в същото време трябва да има и мерки насочени навън. Тоест, държавата да каже, че това, което прави Брюксел като економически политика е пагубно за самите европейски държави."

Според Петър Волгин Доналд Тръмп се е "опарил жестоко" в Иран, защото е направил грешката да си мисли, че Иран е Венецуела. Той допълни, че и в тази криза Европа е показала, че няма стратегия за справяне с проблема:

Петър Волгин, евродепутат, "Европа на суверенните нации":"Европа не успя и този път да си изработи една цялостна стратегия за действие, защото от една страна е желанието да се противопоставиш на действията на Вашингтон, а от друга страна е този страх, който винаги е съществувал и лутайки се между тези две политики, Европа не успя да направи така, че действително европейските държави да могат да посрещнат това предизвикателство и всъщност, както и с войната в Украина, един от най-големите губещи са именно нашите държави. От тези войни страдаме най-вече ние и това за пореден път, ще го кажа, показва колко слаби ръководители има Европа в момента, което е изключително тъжно."

Вижте целия разговор във видеото

#"Европа на суверенните нации" #Петър Волгин #евродепутат

