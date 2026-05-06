Колорадо поведе с 2:0 победи в плейофната серия от НХЛ срещу Минесота

Нейтън Маккинън отбеляза гол и направи две асистенции, а Колорадо победи Минесота Уайлд с 5:2 във втория мач от полуфиналната си серия в Западната конференция. Колорадо спечели първите два мача у дома и има шест поредни победи в началото на плейофите. Третият двубой от серията до седем победи е в събота вечер в Сейнт Пол, Минесота.

Габриел Ландеског и Мартин Нечас отбелязаха по гол и асистенция, Никола Рой и Валери Ничушкин също се разписаха, Брет Кулак направи две асистенции, а Скот Уеджууд отрази 29 удара за домакините.

Филип Густавсон имаше 18 спасявания в първия си стартов мач за Минесота този плейоф, замествайки новобранеца Йеспер Уолстед, който допусна осем гола от 42 удара в първия мач.

Маркус Йохансон и Кирил Капризов отбелязаха голове за Уайлд, които бяха без контузените Джоел Ериксон Ек и Йонас Бродин.