БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Студено и влажно време за баловете прогнозират синоптици
Чете се за: 03:00 мин.
България е на финала на "Евровизия": DARA...
Чете се за: 01:47 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Чикаго Блекхоукс привлече голмайстора на КХЛ Роман Канцеров

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:32 мин.
Спорт
Запази

21-годишният руснак подписа договор за новобранец и идва след рекорден сезон с Металург Магнитогорск

Чикаго Блекхоукс привлече голмайстора на КХЛ Роман Канцеров
Снимка: AP Photo
Слушай новината

Отборът на Чикаго Блекхоукс продължава обновяването на състава си, след като привлече един от най-перспективните млади играчи в европейския хокей – руския нападател Роман Канцеров.

21-годишното крило подписа тригодишен договор за новобранец с максимален таван на заплатата от 1 075 000 долара. Канцеров бе избран във втория кръг на драфта през 2023 година и идва в НХЛ след впечатляващ сезон в Металург Магнитогорск.

През изминалата кампания в Континенталната хокейна лига младият руснак оглави голмайсторската листа с 36 попадения в 63 мача, като добави и общо 64 точки – най-добро постижение в историята на лигата за играч под 22 години. В плейофите той записа още четири гола и четири асистенции в 15 срещи.

Привличането на Канцеров е част от стратегията на Чикаго да изгради конкурентен състав за бъдещето. Тимът не успява да намери място сред участниците в плейофите в последните години и приключи редовния сезон с 29 победи, 39 загуби и 14 поражения след продължения и дузпи.

С идването на младия руски талант ръководството на Блекхоукс се надява да постави основите на нов възход и да върне отбора сред претендентите в Националната хокейна лига.

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

България е на финала на "Евровизия": DARA продължава с "Bangaranga"
1
България е на финала на "Евровизия": DARA продължава с...
„Евровизия 2026": DARA се бори за финала
2
„Евровизия 2026": DARA се бори за финала
От всяка точка на света: Как да подкрепите DARA в „Евровизия 2026“
3
От всяка точка на света: Как да подкрепите DARA в „Евровизия...
DARA откри втория полуфинал на „Евровизия“ във Виена
4
DARA откри втория полуфинал на „Евровизия“ във Виена
"Обичам ви и ще се видим на финала" - DARA с първа реакция след блестящото представяне на "Евровизия"
5
"Обичам ви и ще се видим на финала" - DARA с първа...
На първо четене: Депутатите приеха промените в Закона за защита на потребителите
6
На първо четене: Депутатите приеха промените в Закона за защита на...

Най-четени

България е на финала на "Евровизия": DARA продължава с "Bangaranga"
1
България е на финала на "Евровизия": DARA продължава с...
Напрежение в Одрин: Гръцки митрополит не е разрешил провеждане на литургия на български език в българския храм "Св. Георги"
2
Напрежение в Одрин: Гръцки митрополит не е разрешил провеждане на...
Втора етапна победа за Пол Мание
3
Втора етапна победа за Пол Мание
Освободиха от поста началника на ДНСК Лиляна Петрова
4
Освободиха от поста началника на ДНСК Лиляна Петрова
Пол Мание спечели първия етап на Джиро д'Италия 2026
5
Пол Мание спечели първия етап на Джиро д'Италия 2026
Гийермо Силва триумфира във втория етап от Джиро д'Италия в България
6
Гийермо Силва триумфира във втория етап от Джиро д'Италия в...

Още от: Хокей

Лас Вегас Голдън Найтс стигна финала на Западната конференция след категоричен успех над Анахайм Дъкс
Лас Вегас Голдън Найтс стигна финала на Западната конференция след категоричен успех над Анахайм Дъкс
Каролина отстрани Филаделфия, Минесота с първи успех срещу Колорадо в плейофите на НХЛ Каролина отстрани Филаделфия, Минесота с първи успех срещу Колорадо в плейофите на НХЛ
Чете се за: 02:15 мин.
Каролина е на крачка от полуфиналите след нов успех над Филаделфия Каролина е на крачка от полуфиналите след нов успех над Филаделфия
Чете се за: 01:10 мин.
Колорадо поведе с 2:0 победи в плейофната серия от НХЛ срещу Минесота Колорадо поведе с 2:0 победи в плейофната серия от НХЛ срещу Минесота
Чете се за: 01:12 мин.
Каролина обърна Филаделфия в плейофите на НХЛ Каролина обърна Филаделфия в плейофите на НХЛ
Чете се за: 01:37 мин.
Монреал отстрани Тампа Бей в първия кръг на плейофите в Източната конференция а НХЛ Монреал отстрани Тампа Бей в първия кръг на плейофите в Източната конференция а НХЛ
Чете се за: 02:27 мин.

Водещи новини

България е на финала на "Евровизия": DARA продължава с "Bangaranga"
България е на финала на "Евровизия": DARA продължава с...
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
"Обичам ви и ще се видим на финала" - DARA с първа реакция след блестящото представяне на "Евровизия" "Обичам ви и ще се видим на финала" - DARA с първа реакция след блестящото представяне на "Евровизия"
Чете се за: 02:37 мин.
Европа
Проф. Стефан Стойнев: Нужни са спешни мерки, но и дългосрочно укрепване на свлачището край Смолян Проф. Стефан Стойнев: Нужни са спешни мерки, но и дългосрочно укрепване на свлачището край Смолян
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
Студено и влажно време за баловете прогнозират синоптици Студено и влажно време за баловете прогнозират синоптици
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Мотористи излизат на национален протест срещу поскъпването на...
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
След свлачището на пътя Смолян - Пампорово: Какви са вариантите за...
Чете се за: 03:55 мин.
У нас
Очакват се подробности от полицията и прокуратурата след акцията...
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Протести на гръцките фермери: Днес решават дали ще блокират...
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ