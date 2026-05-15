Чикаго Блекхоукс привлече голмайстора на КХЛ Роман Канцеров

Отборът на Чикаго Блекхоукс продължава обновяването на състава си, след като привлече един от най-перспективните млади играчи в европейския хокей – руския нападател Роман Канцеров.

21-годишното крило подписа тригодишен договор за новобранец с максимален таван на заплатата от 1 075 000 долара. Канцеров бе избран във втория кръг на драфта през 2023 година и идва в НХЛ след впечатляващ сезон в Металург Магнитогорск.

През изминалата кампания в Континенталната хокейна лига младият руснак оглави голмайсторската листа с 36 попадения в 63 мача, като добави и общо 64 точки – най-добро постижение в историята на лигата за играч под 22 години. В плейофите той записа още четири гола и четири асистенции в 15 срещи.

Привличането на Канцеров е част от стратегията на Чикаго да изгради конкурентен състав за бъдещето. Тимът не успява да намери място сред участниците в плейофите в последните години и приключи редовния сезон с 29 победи, 39 загуби и 14 поражения след продължения и дузпи.

С идването на младия руски талант ръководството на Блекхоукс се надява да постави основите на нов възход и да върне отбора сред претендентите в Националната хокейна лига.