Монреал отстрани Тампа Бей в първия кръг на плейофите в Източната конференция а НХЛ

от БНТ , Източник: БТА
Чете се за: 02:27 мин.
Канадците спечелиха серията с 4:3 победи, а следващият им съперник в елиницациите за купа "Стенли" ще бъде победителят в редовния сезон в конференцията Бъфало.

Алекс Нюхуук се разписа 8:53 минути преди края и Монреал спечели с 2:1 срещу домакина Тампа Бей в решаващия седми мач от първия кръг на плейофите в Изтомчнака конференция на Националната хокейна лига. Така канадците спечелиха серията с 4:3 победи, а следващият им съперник в елиницациите за купа "Стенли" ще бъде победителят в редовния сезон в конференцията Бъфало.

Ник Сузуки откри за постите малко преди края на първия период, а през втората част Диминик Джеймс изравни при числен превес. Монреал стигна до успеха, въпреки че отправи само 9 точни удара в мача срещу 29 на съперника. Вратарят на канадците Якуб Добеш имаше съществена заслуга с 28 спасявания.

Монреал спечели серия от прейофите за първи път от 2021 година, когато достигна до финала за купа "Стенли", но го загуби в пет мача именно от Тампа Бей.

Шампионът от редовния сезон Колорадо надделя с 9:6 над гостуващия Минесота в първи двубой от втория кръг на елиминациите на Запад.

Кейл Макар се разписа два пъти за домакините, Дейвън Тейвс добави гол и три асистенции, а Нейт МакКинън допринесе с попадение и две асистенции за успеха. Скот Уеджууд направи 30 спасявания.

Куин Хюз беше най-добър от гостите с гол и две асистенции, а вратарят Йеспер Валстед отрази 34 удара.

Колорадо поведе с 3:0 в първата третина, но Минесота стигна до обрат за 5:4 малко преди края на втората. Последваха три безответни попадения на домакините за 7:5 и до края те не допуснаха да бъдат застигнати.

Плейофи за купа "Стенли" в Националната хокейна лига на САЩ и Канада (играе се до четири победи):

Западна конференция, втори кръг:
Колорадо - Минесота - 9:6
* Колорадо води с 1:0 победи в серията.

Източна конференция, първи кръг:
Тампа Бей - Монреал - 1:2
* Монреал спечели серията с 4:3 победи.

#НХЛ 2025/2026

