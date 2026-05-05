Каролина обърна Филаделфия в плейофите на НХЛ

Каролина Хърикейнс навакса два гола дефицит и стигна до успеха с 3:2 след продължение срещу гостуващия Филаделфия Флайърс, за да поведе с 2:0 победи в плейофната серия от втория кръг в Източната конференция на Националната хокейна лига.

Тейлър Хол отбеляза решаващото попадение в 18:54 минута на допълнителното време. Николай Елерс се отличи с гол и асистенция, а Сет Джарвис изравни за 2:2 в редовното време 8:39 минути преди финалната сирена. Вратарят Фредрик Андерсен отрази 34 удара за шампиона в конференцията от редовния сезон.

Джейми Дрисдейл и Шон Курюрие бяха точни за гостите в първите 4:41 минути на двубоя, а Дан Владар направи 39 спасявания, но това в крайна сметка се оказа недостатъчно.

Вегас вкара две безответни попадения в последните пет минути и спечели с 3:1 срещу гостуващия Анахайм в първи мач от втория кръг от елиминациите за купа "Стенли" на Запад.

Мич Марнър завърши с гол и асистенция, а Бред Хаудън и Иван Барбашев също реализираха.

Микаел Гранлунд изравни за 1:1 за гостите 6:03 минути преди финалната сирена, но 65 секунди по-късно Барбашев отново даде аванс на Вегас, а Марнър реши всичко на празна врата 6 секунди преди края.



