На първо четене: Депутатите приеха промените в Закона за защита на потребителите

Парламентът прие на първо четене промените в Закона за защита на потребителите. 136 депутати от "Прогресивна България" и ДПС гласуваха "за". Останалите формации бяха "против" или "въздържал се".

Терминът "справедлива цена" беше във фокуса на дискусиите в пленарната зала. От опозицията изразиха своите притеснения, че може да се стигне до налагане на таван на цените и така на практика да има обратен ефект, а именно не намаляване на цените, а увеличаване на инфлацията в страната.

Управляващите многократно повториха: таван на цените няма и няма да се налага. Казаха още, че нямат абсолютно никакво намерение държавата да се меси на свободния пазар. Целта на всички тези законодателни промени, както от вчера, така и от днес, са да има повече прозрачност и по-добри правила. Удвоява се размерът на глобите, защото управляващите казват, че и в момента има глоби, но част от търговците предпочитат да нарушават правилата и да си плащат глобите.

Управляващите предлагат превенция от необосновано вдигане на цените. Затова се удължава действието на разпоредби от закона за еврото с още година.

Явор Гечев - депутат от ПГ на "Прогресивна България": "Глобите, които са въведени със закона често не мотивират до край спазването му. Някои от търговците ги заобикалят или предпочитат да ги заплатят. Затова предлагаме удвояване на до сега предвидените в закона парични наказания."

Приемат понятието "справедлива цена".

Явор Гечев - депутат от ПГ на "Прогресивна България": "Няма задължителен характер, не регулира цените, а носи информация към потребителите и съответно служи за аналитични модели по обосноваване на различните цени." Красимир Вълчев - депутат от ПГ на ГЕРБ-СДС: "Две решения на ЕС са категорични, че държавата не може да влияе върху цените чрез задължителни данни, маржове или количествени изисквания и го прави това основно, когато имаме картел и съвместно господстващо положение." Мартин Димитров - депутат от ПГ на "Демократична България": "Нямат работа нито регулаторите, нито Министерството на икономиката да определя справедлива цена. Откажете се от тая тенденция, която сте започнали. Тя започна вчера с прекомерно високи цени, после пеминава към справедливи цени и накрая, ако не се спрете ще стигне до тавани на цените." Здравко Марков - депутат от ПГ на "Прогресивна България": "Ние не въвеждаме и нямаме намерение да въвеждаме таван на цените. Никой не иска да натиска свободния пазар. Но в свободния пазар трябва да има прозрачност." Венко Сабрутев - депутат от ПГ на "Продължаваме Промяната": "Не е вярно казаното от вас, че не въвеждате ценови тавани. Едно е да правите популистки законодателни текстове, където ще въвеждате справедлива цена, друго е да имате предвид, че този популизъм може да доведе до допълнителна инфлация." Цончо Ганев - депутат от ПГ на "Възраждане": "Лъжете в момента по административен път как ще овладеете цените като накарате да има справедлива цена трите вериги, които държат огромната част от българския пазар. Няма как да стане това нещо." Айтен Сабри - депутат от ПГ на ДПС: "Трябва да има ясен критерий, с който може да се определи какво е справедлива цена, за да не стане като административна референтна цена. Българските граждани искат сигурност и предвидимост." Иван Янев - депутат от ПГ на "Прогресивна България": "Хората казват категорично, че не искат да плащат данък алчност. И ние следва да направим всичко по силите си първо да овладеем цените и второ: трябва да кажа, че няма да има никакво забавяне."

Опозицията даде заявка да внесе свои предложения между двете четения.

