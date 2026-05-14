БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
"Да открия това шоу е невероятна възможност":...
Чете се за: 02:30 мин.
Васил Терзиев връща доклада, с който се позволява...
Чете се за: 02:37 мин.
На първо четене: Депутатите приеха промените в Закона за...
Чете се за: 04:40 мин.
БНТ има най-голямо обществено доверие по време на изборите
Чете се за: 02:42 мин.
Удар срещу имотната мафия: Столичната полиция задържа...
Чете се за: 01:22 мин.

ЗАПАЗЕНИ

На първо четене: Депутатите приеха промените в Закона за защита на потребителите

Милена Кирова от Милена Кирова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 04:40 мин.
У нас
Запази
Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Парламентът прие на първо четене промените в Закона за защита на потребителите. 136 депутати от "Прогресивна България" и ДПС гласуваха "за". Останалите формации бяха "против" или "въздържал се".

Терминът "справедлива цена" беше във фокуса на дискусиите в пленарната зала. От опозицията изразиха своите притеснения, че може да се стигне до налагане на таван на цените и така на практика да има обратен ефект, а именно не намаляване на цените, а увеличаване на инфлацията в страната.

Управляващите многократно повториха: таван на цените няма и няма да се налага. Казаха още, че нямат абсолютно никакво намерение държавата да се меси на свободния пазар. Целта на всички тези законодателни промени, както от вчера, така и от днес, са да има повече прозрачност и по-добри правила. Удвоява се размерът на глобите, защото управляващите казват, че и в момента има глоби, но част от търговците предпочитат да нарушават правилата и да си плащат глобите.

Управляващите предлагат превенция от необосновано вдигане на цените. Затова се удължава действието на разпоредби от закона за еврото с още година.

Явор Гечев - депутат от ПГ на "Прогресивна България": "Глобите, които са въведени със закона често не мотивират до край спазването му. Някои от търговците ги заобикалят или предпочитат да ги заплатят. Затова предлагаме удвояване на до сега предвидените в закона парични наказания."

Приемат понятието "справедлива цена".

Явор Гечев - депутат от ПГ на "Прогресивна България": "Няма задължителен характер, не регулира цените, а носи информация към потребителите и съответно служи за аналитични модели по обосноваване на различните цени."

Красимир Вълчев - депутат от ПГ на ГЕРБ-СДС: "Две решения на ЕС са категорични, че държавата не може да влияе върху цените чрез задължителни данни, маржове или количествени изисквания и го прави това основно, когато имаме картел и съвместно господстващо положение."

Мартин Димитров - депутат от ПГ на "Демократична България": "Нямат работа нито регулаторите, нито Министерството на икономиката да определя справедлива цена. Откажете се от тая тенденция, която сте започнали. Тя започна вчера с прекомерно високи цени, после пеминава към справедливи цени и накрая, ако не се спрете ще стигне до тавани на цените."

Здравко Марков - депутат от ПГ на "Прогресивна България": "Ние не въвеждаме и нямаме намерение да въвеждаме таван на цените. Никой не иска да натиска свободния пазар. Но в свободния пазар трябва да има прозрачност."

Венко Сабрутев - депутат от ПГ на "Продължаваме Промяната": "Не е вярно казаното от вас, че не въвеждате ценови тавани. Едно е да правите популистки законодателни текстове, където ще въвеждате справедлива цена, друго е да имате предвид, че този популизъм може да доведе до допълнителна инфлация."

Цончо Ганев - депутат от ПГ на "Възраждане": "Лъжете в момента по административен път как ще овладеете цените като накарате да има справедлива цена трите вериги, които държат огромната част от българския пазар. Няма как да стане това нещо."

Айтен Сабри - депутат от ПГ на ДПС: "Трябва да има ясен критерий, с който може да се определи какво е справедлива цена, за да не стане като административна референтна цена. Българските граждани искат сигурност и предвидимост."

Иван Янев - депутат от ПГ на "Прогресивна България": "Хората казват категорично, че не искат да плащат данък алчност. И ние следва да направим всичко по силите си първо да овладеем цените и второ: трябва да кажа, че няма да има никакво забавяне."

Опозицията даде заявка да внесе свои предложения между двете четения.

Вижте още в прякото включване на Милена Кирова

#мерки срещу високите цени #Закон за защита на потребителите #на първо четене

Последвайте ни

ТОП 24

Освободиха от поста началника на ДНСК Лиляна Петрова
1
Освободиха от поста началника на ДНСК Лиляна Петрова
Министерският съвет назначи 28 нови областни управители
2
Министерският съвет назначи 28 нови областни управители
Правителството търси спешен изход от кризата с пръскането срещу комари
3
Правителството търси спешен изход от кризата с пръскането срещу комари
Деньо Денев е освободен от длъжността заместник-председател на ДАНС
4
Деньо Денев е освободен от длъжността заместник-председател на ДАНС
Много силен вятър днес, временно затопляне в петък и събота
5
Много силен вятър днес, временно затопляне в петък и събота
DARA излиза на сцената на "Евровизия" тази вечер във Виена
6
DARA излиза на сцената на "Евровизия" тази вечер във Виена

Най-четени

Напрежение в Одрин: Гръцки митрополит не е разрешил провеждане на литургия на български език в българския храм "Св. Георги"
1
Напрежение в Одрин: Гръцки митрополит не е разрешил провеждане на...
Втора етапна победа за Пол Мание
2
Втора етапна победа за Пол Мание
Проф. Георги Вълчев – номиниран за министър на образованието и науката в кабинета "Радев"
3
Проф. Георги Вълчев – номиниран за министър на образованието...
Пол Мание спечели първия етап на Джиро д'Италия 2026
4
Пол Мание спечели първия етап на Джиро д'Италия 2026
Гийермо Силва триумфира във втория етап от Джиро д'Италия в България
5
Гийермо Силва триумфира във втория етап от Джиро д'Италия в...
Проектокабинетът "Радев": Кои са номинираните за министри в новото правителство?
6
Проектокабинетът "Радев": Кои са номинираните за министри...

Още от: Общество

"Да открия това шоу е невероятна възможност": DARA излиза под №1 на втория полуфинал на "Евровизия" (ГАЛЕРИЯ)
"Да открия това шоу е невероятна възможност": DARA излиза под №1 на втория полуфинал на "Евровизия" (ГАЛЕРИЯ)
От всяка точка на света: Как да подкрепите DARA в „Евровизия 2026“ От всяка точка на света: Как да подкрепите DARA в „Евровизия 2026“
Чете се за: 02:05 мин.
Илияна Йотова връчи Почетния знак на президента на изтъкнати културни дейци Илияна Йотова връчи Почетния знак на президента на изтъкнати културни дейци
Чете се за: 00:42 мин.
БНТ има най-голямо обществено доверие по време на изборите БНТ има най-голямо обществено доверие по време на изборите
Чете се за: 02:42 мин.
СЕМ представя проучване за медийните нагласи на аудиторията по време на предизборната кампания СЕМ представя проучване за медийните нагласи на аудиторията по време на предизборната кампания
Чете се за: 00:22 мин.
Двойка пуми пристигнаха в зоопарка в Бургас (ВИДЕО и СНИМКИ) Двойка пуми пристигнаха в зоопарка в Бургас (ВИДЕО и СНИМКИ)
Чете се за: 02:00 мин.

Водещи новини

БНТ има най-голямо обществено доверие по време на изборите
БНТ има най-голямо обществено доверие по време на изборите
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
На първо четене: Депутатите приеха промените в Закона за защита на потребителите На първо четене: Депутатите приеха промените в Закона за защита на потребителите
Чете се за: 04:40 мин.
У нас
Васил Терзиев връща доклада, с който се позволява строителството на 22-етажен небостъргач в "Младост" Васил Терзиев връща доклада, с който се позволява строителството на 22-етажен небостъргач в "Младост"
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
"Да открия това шоу е невероятна възможност": DARA излиза под №1 на втория полуфинал на "Евровизия" (ГАЛЕРИЯ) "Да открия това шоу е невероятна възможност": DARA излиза под №1 на втория полуфинал на "Евровизия" (ГАЛЕРИЯ)
Чете се за: 02:30 мин.
Общество
Удар срещу имотната мафия: Столичната полиция задържа най-известния...
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Голям пожар горя в жилищна кооперация в Пловдив (СНИМКИ)
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Премиерът на Латвия подаде оставка
Чете се за: 00:37 мин.
По света
Ключова визита в Китай: Тръмп и Си Дзинпин обсъдиха отношенията...
Чете се за: 03:47 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ