Мадона, Шакира и BTS ще пеят на полувремето на финала на световното първенство

Попиконите Мадона и Шакира и корейската група BTS ще пеят на полувремето на финала на Световното първенство по футбол през 2026 година, обяви ФИФА.

Артистите ще излязат на сцената на полувремето на мача на 19 юли на стадион „МетЛайф“ в Ню Джърси. Шоуто ще бъде водено от фронтмена на Coldplay Крис Мартин.

Шоуто на полувремето ще набере средства и за Глобалния фонд за гражданско образование на ФИФА, който е създаден, за да подобри достъпа до качествено образование и футбол за деца по целия свят.

ФИФА за първи път представи концепцията за шоу на полувремето на финал на голям турнир миналата година на световното клубно първенство.

Световното първенство започва на 11 юни. Мачовете ще се проведат в Съединените щати, Канада и Мексико.