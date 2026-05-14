От "Активни потребители" поставят под въпрос ефекта от новите мерки срещу инфлацията

Не трябва по този начин да правим законите – чрез експерименти, смята Богомил Николов

Темата за цените в магазините, услугите и ежедневните разходи коментира в студиото на "Денят започва" Богомил Николов от Асоциацията "Активни потребители". Разговорът се фокусира върху новия пакет от мерки срещу инфлацията, ролята на регулаторите и ефекта върху потребителите.

"Бях много изненадан от начина, по който стана това нещо. Видяхте – в понеделник следобед се предложи, вторник комисия, сряда вече бяха гледани в пленарна зала. Това показва една увереност, че това са точните мерки. Защото те просто не бяха обсъдени на експертно ниво от експертната общност", заяви Николов.

Той подчерта, че в обществото и сред специалистите няма единно мнение дори за причините за инфлацията:

"В България има спор първо по причините за тази инфлация. Даже и по размера, ако искате. Някои хора не вярват, че данните на НСИ са верни. Ние първо трябва оттам да изясним каква е причината за тази инфлация, за да могат тогава вече да излязат мерките."

В разговора беше засегната и широко разпространената теза, че еврото е основната причина за повишаването на цените:

"Аз ще ви кажа – не, не е еврото. Този спор трябва да бъде решен на експертно ниво", коментира Николов.

По думите му причините са натрупвани с години и са свързани с липсата на ефективен контрол и конкуренция:

"Ние не си спазваме законите. Има много сиви сектори. Спомняте ли си в България някога да сте съобщили по новините или да сте дискутирали разкрит картел? Аз си спомням два – един за олиото и един за яйцата. Това беше преди повече от 15 години."

Според него икономическата среда е позволила развитието на практики, които изкривяват пазара:

"Оставили сме да се развие една икономика, която е всичко друго, но не и конкурентна, в която се вихрят най-различни схеми. И очакваме накрая да имаме ниски цени."

Темата за увеличените правомощия на институции като Комисията за защита на конкуренцията също беше поставена под въпрос.

"Това по-скоро означава, че тя досега не е имала правомощия, които са били достатъчни. Но ако не са разкривани картели, на какво основание да сме оптимисти, че сега ще се разкрива съвместно господстващо положение?"

Николов обърна внимание и на факта, че законодателните промени се правят без достатъчна предварителна оценка:

"Не трябва по този начин да правим законите чрез експерименти. Не случайно в законодателния процес е предвидено да се изготвя оценка на въздействието. Обикновено депутатите, когато внасят законопроектите, сами си пишат тази оценка."

Той посочи, че още в първите обсъждания вече се говори за необходимост от увеличаване на персонала в институциите, които ще прилагат новите правила.

Относно идеята за публикуване на изкупни, производствени и крайни цени чрез онлайн платформи, Николов каза:

"Цените като мярка сама по себе си няма да стигне до решение. Всичко е комплекс от мерки и, разбира се, безкомпромисно прилагане. Това е съчетанието, от което имаме нужда. Търговците като видят тази цена, да кажат: по-добре да съм горе-долу около тази цена, за да няма проверки и проблеми."

От "Активни потребители" подготвят собствено приложение за проследяване на цените, което да показва на потребителите къде са по-ниски цените.

Във връзка с възможността за въвеждане на ваучерна система за най-уязвимите групи, той посочи:

"Защо не? Това е една от възможните идеи. Аз лично я харесвам и мисля, че може да свърши работа. Това не е купонна система. Това е просто начин да може да се прицели тази помощ към най-нуждаещите се. Вероятно идеята тук не е да се раздават купони за храна на милионерите."

#мерки срещу високите цени #"Активни потребители" #Богомил Николов #Асоциация "Активни потребители"

Освободиха от поста началника на ДНСК Лиляна Петрова
