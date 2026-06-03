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"Битов потребител" на вода вече ще са и храмове, училища, социални заведения и читалища, решиха депутатите

Николай Минков от Николай Минков
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Бизнес-плановете на ВиК операторите трябва да бъдат подадени в КЕВР до края на юни

"Битов потребител" на вода вече ще са и храмове, училища, социални заведения и читалища, решиха депутатите
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Въвеждат се нови правила за консолидацията на ВиК операторите, определя се социално поносима цена на услугите и нова регулаторна рамка за сектора.

Това реши парламентът, приемайки на второ четене промени в Закона за водите, ключови за получаване на последните траншове от ПВУ.

Според измененията, вече в категорията на битовите потребители ще се включват освен домакинствата, но и училищата, социалните и здравните заведения, молитвените домове, манастирите, читалищата и други обществени институции. В обхвата на понятието „битов потребител“ попадат и небитови, които са ползвали до 25 кубични метра вода месечно.

Досега у нас водата струва еднакво и за бизнеса, и за гражданите с изключение само на таксуването за пречистване. С промените в закона не само цената за пречистване, а и тази за доставяне и за отвеждане на водата ще са различни за бизнеса.

Бизнес плановете на ВиК операторите трябва да бъдат подадени в КЕВР до края на юни, а регулаторът ще има половин година, за да ги одобри или окончателното му произнасяне е до края на текущата година.

#социално поносима цена #ВИК-оператори #промяна #закон за водите #новини в Метрото

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