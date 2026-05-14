Съдът гледа мярката на шофьора на автобуса от тежката катастрофа на АМ "Хемус"

Очаква се Софийският градски съд да гледа днес мярката за неотклонение на шофьора на автобуса от тежката катастрофа преди дни на АМ "Хемус".

Срещу 59-годишният мъж е повдигнато обвинение за причиняване на смърт по непредпазливост и причиняване на телесни повреди на повече от едно лице. В момента той е в ареста за срок до 72 часа. Прокуратурата ще настоява постоянното му задържане.

Тежката катастрофа стана в нощта срещу 12 май. При инцидента загина един от пътниците в автобуса, а други 16 пострадаха. Част от ранените са настанени в няколко столични болници. Според първоначалните данни до фаталния инцидент се е стигнало след като водачът на влекача е спрял в аварийната лента, а шофьорът на автобуса е заспал и се блъснал в него. Двамата шофьори имат общо близо 80 нарушения на пътя през годините.