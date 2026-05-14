Държавата с допълнителни мерки срещу спекулата и високите цени

Държавата ще набележи допълнителни мерки срещу високите цени. Това се очаква да се случи на среща в Министерския съвет по-късно днес.

В дискусията ще участват министри от кабинета, представители на регулаторни и контролни органи, на национално представителните организации на синдикатите и работодателите, както и браншови организации в сектор земеделие и храни.

Очаква се на срещата да се търси дългосрочни решения относно мерките на правителството за овладяване на цените, за прозрачност на ценообразуването, за борбата с нелоялните търговски практики, както и защита на родните производители и качеството на храните.