Румен Радев: Тепърва започва същинската работа за набелязване на конкретни мерки с цените

Критичното състояние на редица сектори в държавата и продължаващото намаляване на покупателната способност на българските граждани изисква ясни приоритети и неотложни и адекватни действия. Това заяви в началото на първото редовно заседание на правителството премиерът Румен Радев.

"Както обещахме, парламентарната група на "Прогресивна България" вече внесе важни законопроекти за противодействие на нарастването на цените и тяхното овладяване. Но това е само първата стъпка. Тепърва започва съществената работа за набелязване на конкретни мерки, които да водят не само към контрол на крайните цени", каза Радев.

По думите му, е необходим всеобхватен подход, който едновременно да повишава прозрачността на ценообразуването и да ограничава нелегалната конкуренция:

"Също така да укрепва и да защитава българския производител и да укрепва националната търговска база. Да води към по-къси вериги на доставки, да защитава качеството на храните и техния произход и, разбира се, да повишава нашата устойчивост на външни шокове и както казах, борбата с нелегални търговски практики."

Утре в 14:00 часа ресорните министри ще проведат среща с регулаторните и контролни органи. Ще бъдат поканени и представители на синдикални и браншови организации в сектор "Земеделие и храни".

"Навлизаме в летния период и ще поискам за следващата седмица доклад от Министерството на вътрешните работи, Министерството на отбраната, на земеделието и храните за готовността за противодействие на горските пожари. А от Министерството на регионалното развитие и благоустройството и на околната среда и водите ще искам доклад за потенциални очаквани проблеми с безводието и съответни мерки", посочи премиерът.

"Всяка година стотици населени места са измъчвани от безводие. Свързаха се с мен редица кметове на населени места по поречието на река Дунав с молба за спешна помощ за неотложен за тях проблем, по който, за съжаление, предишните правителства са ни оставили с вързани ръце. Въпреки това, ще търсим решения и ще помоля министрите на здравеопазването и на земеделието и храните след съвещанието да дадат повече информация на медиите как ще решим този наболял въпрос", добави той.

Министърът на вътрешните работи ще даде повече информация за стартиралата тази сутрин специализирана полицейска операция за противодействие на производството и разпространението на наркотици, както и срещу престъпността и войната по пътищата, съобщи още Румен Радев.