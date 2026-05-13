ВСС разглежда предложения за дисциплинарни производства срещу Борислав Сарафов и Емилия Русинова

Сигурност и правосъдие
Прокурорската колегия на ВСС се събира днес на редовно заседание. Кадровиците ще разгледат двете предложения за образуване на дисциплинарни производства срещу бившия и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов и и.ф градски прокурор на София Емилия Русинова.

Предложенията бяха внесени съответно в края на март и началото на април от вече бившия служебен правосъден министър Андрей Янкулов. Според него с пътуванията си зад граница в компанията на Петьо Петров - Еврото, Русинова е нарушила етичния кодекс на българските прокурори.

В края на април Прокурорската колегия поиска от Андрей Янкулов да направи допълнения по предложението му за образуване на дисциплинарно производство срещу заместник-главния прокурор Борислав Сарафов. През март бившият правосъден министър посочи 5 обстоятелства за освобождаването на Сарафов от длъжност. Сред тях са липсата на действия по разследване срещу българския европрокурор Теодора Георгиева, публични изявления по случая „Петрохан” още в началото на разследването, както и позицията на прокуратурата срещу тълкуването на ВКС относно мандата на и.ф. главен прокурор.

Сарафов подаде оставка като и.ф. главен прокурор на 22 април, а Прокурорската колегия определи Ваня Стефанова да заеме поста за срок от 6 месеца.

#заседанание на ВСС # Борислав Сарафов #емилия русинова

