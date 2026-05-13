НИМХ: Възможни са нови бури и градушки през уикенда

Силните бури и градушки, които удариха страната вчера, са причинени от преминаването на студен атмосферен фронт над Балканите. Най-сериозно е било положението в Трявна и района на Дряново, където ледените късове са достигнали размерите на яйце и са нанесли сериозни щети. Това обясни синоптикът от НИМХ Красимир Стоев в „Денят започва“.

По думите му динамичната обстановка ще се задържи и през следващите дни.

„Причината за динамичното време у нас и на Балканите е преминаването на висока барична долина на 500 хектопаскала с приземен студен атмосферен фронт, като основният фронт премина през изминалия ден“, обясти Стоев.

Той предупреди, че днес през западната част на страната преминава вторичен студен фронт, който носи и силен вятър.

По думите му градушките през май не са необичайно явление, но по-рядко срещано е рязкото застудяване.

Стоев предупреди и за сняг в планините, което все пак не е безпрецедентно.

От НИМХ очакват временно отслабване на бурите днес и утре, но нова опасност през почивните дни.

„По-малко явления днес и утре. И след това предстои един период – петък, събота и неделя, и особено събота и неделя, когато отново въздушната маса над страната ще е силно неустойчива, ще се развиват мощни купесто-дъждовни облаци, ще има краткотрайни интензивни валежи и градушки“, предупреди Красимир Стоев.

Според прогнозата температурите ще останат по-ниски от обичайните за средата на май.

