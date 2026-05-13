Доналд Тръмп в Китай: Предстои ключова среща със Си Дзинпин

Американският президент Доналд Тръмп пристига в Китай за ключова среща със Си Дзинпин. Разговорите, които официално са планирани да бъдат около търговските отношения между Вашингтон и Пекин, се очаква да засегнат и редица други теми.

Преди отпътуването си Тръмп заяви, че не се нуждае от помощта на Си за разрешаване на конфликта с Иран, но че двамата ще обсъдят пространно конфликта. Американският президент опитваше да убеди Китай, който поддържа близки отношения с Техеран, да съдейства за сключването на сделка. Двамата президенти ще търсят решение и на сложните икономически отношения между Съединените щати и Китай, които взаимно си налагаха високи мита.

Срещата Тръмп-Си ще бъде първа между двамата лидери от шест месеца насам.

Като финална подготовка за лидерския разговор, американският финансов министър Скот Бесент и китайския вицепремиер Хъ Лифън обсъждат в този час отношенията между двете държави, но в Сеул.