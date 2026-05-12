Градушка удари Бургаско

Силен дъжд и гръмотевична буря прераснаха в интензивна градушка в части на Бургаска област този следобед.

На кадри, разпространени в социалните мрежи от местни жители, се вижда как в бургаския квартал „Меден рудник“ за минути се изсипва силна градушка с големина на бобено зърно.

Градушка е паднала и в община Руен, където лошото време също е било съпроводено с интензивни валежи, гръмотевици и силен вятър. Бурята е преминала за кратко, като към момента няма информация за нанесени щети по земеделска продукция, автомобили или инфраструктура.

Още по-рано днес синоптиците предупредиха за опасно време в различни части на страната, с условия за обилни валежи, гръмотевични бури и локални градушки. Според прогнозите нестабилната обстановка ще се задържи и през следващите часове.