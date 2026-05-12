"Доходите ни са смешни": Недостиг на 22 000...
Градушка с размер на яйце удари Трявна: Унищожена...
Светът е "Евровизия"!
Доц. Ася Панджерова подаде оставка като...
Един загинал и 16 ранени при тежка катастрофа край София
Археологическите разкопки на Хераклия Синтика започнаха отново

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: БНТ-Благоевград
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Петима археолози и около 40 работници вече са на терен

Археологическите разкопки на античния град Хераклия Синтика край Петрич започнаха отново. Този сезон археолозите продължават проучванията в храма на Херакъл, който е един от най-значимите обекти в древния град.

Петима археолози и около 40 работници вече са на терен. Проучват вътрешността и южната фасада на храма, разрушен при вражеско нападение.

Проф. д-р Людмил Вагалински – ръководител на разкопките на Хераклея Синтика: "Имаме още доста работа във вътрешността на храма, където в момента проверяват с металотърсача близо до южната фасада. Имаме сериозни очаквания, дай Боже, да намерим още части от Херакъл. Ще се радвам много, ако главата открием. Освен това, западно от храма проучваме близките сгради."

Държавата осигури средства за първите два месеца на разкопките, но работата ще продължи повече.

Зорница Винова, началник Отдел „Европейско развитие и проекти“ в Община Петрич: "През новия програмен период има осигурени приблизително около 4 милиона евро. В новата програма за самия обект ще продължат археологическите разкопки, ще има консервация, зоната за социализация ще бъде разширена, ще се разшири паркингът."

Археолозите се надяват в края на сезона посетителите на Хераклея Синтика да видят храма на Херакъл в целия му блясък, да разкрият антична улица и прилежащите към помещения, да почистят подовите мозайки и богатото жилище, разкрито миналата година.

По темата работиха Миглена Медарова и Антония Сукалинска

#Хераклея Синтика #нов сезон

