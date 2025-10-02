БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Митов предупреди: Възможни са наводнения и усложняване на...
Чете се за: 02:32 мин.
Премиерът Желязков за задържания българин от Израел:...
Чете се за: 00:57 мин.
Българин, част от хуманитарната флотилия за Газа, е сред...
Чете се за: 03:50 мин.

Представят официално реставрираната втора статуя от Хераклея Синтика

от БНТ , Източник: БТА
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
представят официално реставрираната втора статуя хераклея синтика
Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ, архив
Реставрираната втора статуя от античния град Хераклея Синтика ще бъде официално представена в Петрич. Това съобщи инж. Катя Стоянова, директор на Исторически музей – Петрич и старши експерт "Инвестиционни дейности и благоустрояване".

Събитието ще се състои в петък - 3 октомври, от 18.00 ч. в Историческия музей – Петрич и ще включва публична лекция на професор Людмил Вагалински, след която ще има възможност за дискусия. В срещата ще участват още директорът на Националния археологически институт с музей при БАН доц. Христо Попов, реставраторът д-р Ренета Караманова-Златкова и изкуствоведът д-р Арина Корзун.

Самото представяне на скулптурата ще бъде съсредоточено върху работата на научния екип. Ще бъдат оповестени извършените анализи и ще се акцентира върху процеса на ререставрация, който е по-различен и специфичен. "Рядко се случва да бъде реставрирано нещо, което в античността вече е било реставрирано", добави инж. Стоянова.

Професор Людмил Вагалински, ръководител на разкопките в античния град Хераклея Синтика, уточни, че в Петрич втората скулптура ще бъде изправена и монтирана, а жителите на града ще имат възможност да я разгледат след реставрацията. "Това е важен момент. Двете статуи ще застанат една до друга, както ги намерихме миналата година, легнали една до друга. Те са почистени, консервирани, укрепени, а втората статуя е и възстановена. Главата беше върната на нейното място", обясни професорът.

Снимки: Десислава Кулелиева, БНТ, архив

Той допълни, че реставраторите от НАИМ с музей при БАН са положили значителни усилия за почистването и възстановяването на скулптурите. Проф. Вагалински припомни, че първата статуя беше почистена от д-р Китан Китанов на място в Историческия музей в Петрич. Втората, открита по време на проучванията в античния град, беше изправена, укрепена, възстановена, почистена и консервирана от д-р Ренета Караманова.

"Работата беше приключена доста бързо. Това е пример за добро сътрудничество между община Петрич, музея в Петрич и НАИМ с музей. Когато се работи в екип, можем много", заключи професор Вагалински.

