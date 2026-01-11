БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Утре е неучебен ден в Русе заради екстремно ниски...
Чете се за: 01:25 мин.
Протестите в Иран - жертвите са поне 116, ранените над 2600
Чете се за: 01:17 мин.
Опасно време: Оранжев код за валежи и виелици в...
Чете се за: 01:22 мин.
Гроздан Караджов: Над 30 милиона лева вече са обменени в...
Чете се за: 06:12 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Слави Трифонов: Васил Терзиев да подаде оставка

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Запази
атаката директора русенската полиция показва пълно незачитане държавата написа слави трифонов
Слушай новината

Лидерът на "Има такъв народ" Слави Трифонов призовава кмета на София Васил Терзиев да подаде оставка в пост във социалните мрежи. Причината - по-рано граждани, в знак на протест, занесоха боклука си пред общината.

"Недоволни граждани на София донесоха боклука си пред кметството. Това е такъв срам и е толкова тъжно за хората, които са принудени да живеят в боклук. От няколко месеца София е затънала в боклук. Прилича на сметище. Сметище, в което живеят хора от различни възрасти. Сметище, което е първата гледка, която виждат живеещите в столицата всеки ден. Сметище, из което играят деца."

София, без съмнение, има най-некъдърния кмет в цялата си история и обяснението е много просто. Васил Терзиев е самовлюбен, самодоволен и си е самодостатъчен. Разбира се, Васил Терзиев може да направи едно хубаво нещо - да си подаде оставката. Оставка, Василе, оставка!", пише Слави Трифонов.

#кризата с боклука #Васил Терзиев #Слави Трифонов

Последвайте ни

ТОП 24

Половината от левовете в обращение са изтеглени от БНБ
1
Половината от левовете в обращение са изтеглени от БНБ
"Само за една нощ са избити 1200 българи": Откриха паметна плоча в София на загиналите в "Кървавата Коледа"
2
"Само за една нощ са избити 1200 българи": Откриха...
Дига на река Струма край Батановци се скъса
3
Дига на река Струма край Батановци се скъса
3,1 млрд. евро са пуснати в обращение у нас
4
3,1 млрд. евро са пуснати в обращение у нас
Поскъпването под лупа: НАП откри 28 нарушения в първите дни на еврото у нас
5
Поскъпването под лупа: НАП откри 28 нарушения в първите дни на...
Тир се обърна на магистрала "Марица", движението е спряно
6
Тир се обърна на магистрала "Марица", движението е спряно

Най-четени

Д-р Николова: Грипът не се лекува с антибиотик и имуностимуланти
1
Д-р Николова: Грипът не се лекува с антибиотик и имуностимуланти
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през почивните дни
2
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през...
Вдигат заплатите на личните асистенти и финансовата подкрепа за хора с увреждания
3
Вдигат заплатите на личните асистенти и финансовата подкрепа за...
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
4
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат пациентите?
5
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат...
81 години от Кървавата Коледа
6
81 години от Кървавата Коледа

Още от: Политика

Преди връчването на първия мандат: ГЕРБ, ПП и БСП няма да участват в кабинет, в този парламент
Преди връчването на първия мандат: ГЕРБ, ПП и БСП няма да участват в кабинет, в този парламент
Гроздан Караджов: Над 30 милиона лева вече са обменени в евро през "Българските пощи" Гроздан Караджов: Над 30 милиона лева вече са обменени в евро през "Българските пощи"
Чете се за: 06:12 мин.
Иван Таков: Конгресът преди изборите е изключително необходим за БСП Иван Таков: Конгресът преди изборите е изключително необходим за БСП
Чете се за: 04:02 мин.
Политическите ходове: И ПП-ДБ ще върне мандата на президента (ОБЗОР) Политическите ходове: И ПП-ДБ ще върне мандата на президента (ОБЗОР)
Чете се за: 02:40 мин.
Надежда Йорданова призова за промени в Изборния кодекс, така че да се гарантират честни избори Надежда Йорданова призова за промени в Изборния кодекс, така че да се гарантират честни избори
Чете се за: 06:20 мин.
ДПС със законодателна инициатива за приемането на закон за максималната надценка ДПС със законодателна инициатива за приемането на закон за максималната надценка
Чете се за: 00:57 мин.

Водещи новини

Утре е неучебен ден в Русе заради екстремно ниски температури
Утре е неучебен ден в Русе заради екстремно ниски температури
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Паднала скална маса затруднява движението по пътя София – Самоков Паднала скална маса затруднява движението по пътя София – Самоков
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
Фалшива банкнота от 200 евро открита в хранителен магазин в Разградско Фалшива банкнота от 200 евро открита в хранителен магазин в Разградско
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Преди връчването на първия мандат: ГЕРБ, ПП и БСП няма да участват в кабинет, в този парламент Преди връчването на първия мандат: ГЕРБ, ПП и БСП няма да участват в кабинет, в този парламент
Чете се за: 02:25 мин.
У нас
Иран в хаос: Протестите ескалират, гражданите блокирани без интернет
Чете се за: 03:35 мин.
По света
Кризата с боклука в София: Протестиращи изхвърлиха боклука си до...
Чете се за: 01:35 мин.
Регионални
След критичната нощ край Батановци: Ситуацията е овладяна
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Русе под снежна покривка: Токови прекъсвания и засилен вятър
Чете се за: 01:47 мин.
Регионални
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ