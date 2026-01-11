Слави Трифонов: Васил Терзиев да подаде оставка

Лидерът на "Има такъв народ" Слави Трифонов призовава кмета на София Васил Терзиев да подаде оставка в пост във социалните мрежи. Причината - по-рано граждани, в знак на протест, занесоха боклука си пред общината.

"Недоволни граждани на София донесоха боклука си пред кметството. Това е такъв срам и е толкова тъжно за хората, които са принудени да живеят в боклук. От няколко месеца София е затънала в боклук. Прилича на сметище. Сметище, в което живеят хора от различни възрасти. Сметище, което е първата гледка, която виждат живеещите в столицата всеки ден. Сметище, из което играят деца."



София, без съмнение, има най-некъдърния кмет в цялата си история и обяснението е много просто. Васил Терзиев е самовлюбен, самодоволен и си е самодостатъчен. Разбира се, Васил Терзиев може да направи едно хубаво нещо - да си подаде оставката. Оставка, Василе, оставка!", пише Слави Трифонов.