Зимни неволи в Северозападна България: Десетки населени места останаха без ток при минусови температури

Студ скова страната, а снеговалежите създадоха познат проблем: прекъснати далекопроводи и спиране на тока. По данни от сайта на ЕРМ-Запад в 6 големи области има проблеми с електричеството. Това са Видин, Монтана, Враца, Ловеч, Перник и Софийска област.

Студ и сняг и отново прекъсвания на електрозахранването. Във Врачанско през целия ден имаше проблеми с тока. Поривите на вятъра на места достигаха до 90 км/ч. За няколко часа на студено останаха близо 10 населени места. Частично беше прекъсването на електрозахранването в общините Враца, Бяла Слатина, Мездра, Роман и Козлодуй.

В следобедните часове започнаха и снегонавявания по третокласния път Кнежа – Селановци – Оряхово. От местната власт призоваха да се пътува само при спешни случаи.

Хората в малките населени места се отопляват с печки на твърдо гориво, но много от тях са на камини с водна риза и липсата на ток през зимата е кошмар, споделят жителите на село Върбица. А заради честите аварии по електропреносната мрежа са принудени да се снабдяват и с генератори.

Николай Монов: „Днеска нямахме ток около 2–3 часа, като по едно време спираше през 10–15 минути. И аз си извадих генераторчето. БНТ: И как се спасявате, когато няма ток? - Кой както може. БНТ: В тоя студ? - Студ не студ, ние сме селски хора, ние сме свикнали."

И ако във Върбица генераторите са спасение в минусовите температури без електричество, то в района на Монтана в десетки населени места останаха без алтернатива. Мадан днес остана през почти целия ден без ток. Силните пориви на вятъра и минусовите температури доведоха и до затварянето на основния път към него.

Стивън Борисов, село Мадан: „От колко време сте без ток? Не знам – от сутринта, 9–10, не знам.

И път няма? И път няма, и нищо няма.“

Стотици домакинства останаха за дълго без ток и в село Мърчево, както и в селата Якимово, Мадан и Габровница.

Момчил Христов, село Мърчево: „От 11 часа до 3 без 15. Пускат, гасят, пускат, гасят. Одеве съм засичал – на 7 минути пускат, гасят тока.“ Димитър Георгиев, село Мърчево: „Агрегат съм приготвил, палим заради парното, иначе няма къде да се грееш и е страшно без ток. Не можем да се свържем с тия 0800… там, където дават някакви оператори, и се прехвърлят един на друг, и никой нищо.“

Няколко коли се наложи да бъдат теглени с фадрома, за да могат да излязат от големите преспи, натрупали се между село Мадан и село Септемврийци.

„Има две снегорини, ама са се обърнали, няма кой да рине сега. БНТ: Снегорините? - Две са се обърнали. Отстрани в канавката са се обърнали и не могат да излязат.“

Причината пътят да е затворен е, че не е почиствано през деня. Минали са сутринта, но с вятъра са се образували огромни преспи. Два снегорина са в канавката.

Засегнати в област Видин са общините Димово, Брегово и Белоградчик.

В Софийско прекъсвания има в населени места в общините Годеч, Горна Малина и Елин Пелин. В област Перник най-сериозни проблеми има в община Трън, където в 11 населени места има прекъсвания на електрозахранването. Без ток бяха и села в Брезнишко.