БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Нападение над българското посолство в Скопие, МВнР с...
Чете се за: 02:10 мин.
Утре е неучебен ден в Русе заради екстремно ниски...
Чете се за: 01:25 мин.
Протестите в Иран - жертвите са поне 116, ранените над 2600
Чете се за: 01:22 мин.
Опасно време: Оранжев код за валежи и виелици в...
Чете се за: 01:22 мин.
Гроздан Караджов: Над 30 милиона лева вече са обменени в...
Чете се за: 06:12 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Балканите в капана на зимата: Хиляди без ток, бурно море и бедстващи хора

Христо Ценов от Христо Ценов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:07 мин.
По света
Запази
балканите капана зимата хиляди без ток бурно море бедстващи хора
Снимка: EПА/БГНЕС
Слушай новината

Силни ветрове и лошо време на Балканите. В Атина ветровете достигнаха близо 155 км/ч. В гръцкия град Александруполис дървета паднаха върху автомобили и блокираха движението, а на местното летище се преобърнаха три тренировъчни самолета.

В Истанбул, където се очаква сняг през седмицата, пътната обстановка също е засегната от силните ветрове. Босфорът беше временно затворен за преминаване на товарни кораби. Синоптиците съобщават, че бурята идва от западната част на Черно море, където много кораби трябваше да променят маршрутите си или да спрат аварийно в най-близкото пристанище.

В крайбрежните райони на Хърватия селища останаха без ток. В някои райони на страната температурите паднаха до -13 градуса по Целзий. Въведени са предупреждения за заледена пътна настилка.

Станислав Реберник, общински съветник в община Щригова: "Хората трябва да внимават. Отправям апел да се изпращат съобщение до властите за хора, които живеят сами, за да можем да реагираме навреме и да им помогнем да избегнат нежелани сценарии."

Снимка: АП/БТА

Повече от седмица Сърбия е в капан на лошото време. В 11 общини е въведено извънредно положение заради обилен снеговалеж. Хиляди домакинства са без ток, а в страната през изминалите 24 часа е имало близо 100 сигнала за бедстващи хора. Около Зайчар до българската граница често се регистрират свлачища по нестабилните скални участъци, подходите към граничните пунктове и зимните туристически центрове са проходими, но властите призовават да си избягва пътуване, ако не е наложително.

#хиляди без ток #капана на зимата #бедстващи хора #Балканите #бурно море

Последвайте ни

ТОП 24

Дига на река Струма край Батановци се скъса
1
Дига на река Струма край Батановци се скъса
Поскъпването под лупа: НАП откри 28 нарушения в първите дни на еврото у нас
2
Поскъпването под лупа: НАП откри 28 нарушения в първите дни на...
Кризата с боклука в София: Протестиращи изхвърлиха боклука си до Столична община
3
Кризата с боклука в София: Протестиращи изхвърлиха боклука си до...
Тир се обърна на магистрала "Марица", движението е спряно
4
Тир се обърна на магистрала "Марица", движението е спряно
Слави Трифонов: Васил Терзиев да подаде оставка
5
Слави Трифонов: Васил Терзиев да подаде оставка
Недоволството в Иран: Наследникът на шаха призова за окупация
6
Недоволството в Иран: Наследникът на шаха призова за окупация

Най-четени

Д-р Николова: Грипът не се лекува с антибиотик и имуностимуланти
1
Д-р Николова: Грипът не се лекува с антибиотик и имуностимуланти
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през почивните дни
2
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през...
Вдигат заплатите на личните асистенти и финансовата подкрепа за хора с увреждания
3
Вдигат заплатите на личните асистенти и финансовата подкрепа за...
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
4
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат пациентите?
5
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат...
81 години от Кървавата Коледа
6
81 години от Кървавата Коледа

Още от: Балкани

Нападение над българското посолство в Скопие, МВнР с остра реакция
Нападение над българското посолство в Скопие, МВнР с остра реакция
Експлозия на газова бутилка след сватба уби осем души в Исламабад Експлозия на газова бутилка след сватба уби осем души в Исламабад
Чете се за: 01:22 мин.
Вятър със скорост над 150 км/ч. в Гърция събори дървета, повреди самолети и блокира фериботи Вятър със скорост над 150 км/ч. в Гърция събори дървета, повреди самолети и блокира фериботи
Чете се за: 03:10 мин.
Кочани отдава мълчалива почит на жертвите от пожара в Швейцария Кочани отдава мълчалива почит на жертвите от пожара в Швейцария
Чете се за: 01:45 мин.
Букурещ въведе туристическа такса от 2 евро Букурещ въведе туристическа такса от 2 евро
Чете се за: 02:30 мин.
"Минусови температури, няма тоалетна, гърците си правят каквото си искат" – неволите на превозвачите по границата продължават "Минусови температури, няма тоалетна, гърците си правят каквото си искат" – неволите на превозвачите по границата продължават
11465
Чете се за: 02:22 мин.

Водещи новини

Нападение над българското посолство в Скопие, МВнР с остра реакция
Нападение над българското посолство в Скопие, МВнР с остра реакция
Чете се за: 02:10 мин.
По света
Тежка катастрофа на пътя Разград-Попово, има загинал Тежка катастрофа на пътя Разград-Попово, има загинал
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Утре е неучебен ден в Русе заради екстремно ниски температури Утре е неучебен ден в Русе заради екстремно ниски температури
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
В “Пирогов” се борят за живота на 200-килограмов пациент В “Пирогов” се борят за живота на 200-килограмов пациент
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Преди рулетката с мандатите: ГЕРБ, ПП и БСП няма да правят опити за...
Чете се за: 04:30 мин.
У нас
Затруднено е движението по пътя Смолян-Девин, заради голямо...
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Паднала скална маса затруднява движението по пътя София –...
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Вятър със скорост над 150 км/ч. в Гърция събори дървета, повреди...
Чете се за: 03:10 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ