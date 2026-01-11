Балканите в капана на зимата: Хиляди без ток, бурно море и бедстващи хора

Силни ветрове и лошо време на Балканите. В Атина ветровете достигнаха близо 155 км/ч. В гръцкия град Александруполис дървета паднаха върху автомобили и блокираха движението, а на местното летище се преобърнаха три тренировъчни самолета.

В Истанбул, където се очаква сняг през седмицата, пътната обстановка също е засегната от силните ветрове. Босфорът беше временно затворен за преминаване на товарни кораби. Синоптиците съобщават, че бурята идва от западната част на Черно море, където много кораби трябваше да променят маршрутите си или да спрат аварийно в най-близкото пристанище.

В крайбрежните райони на Хърватия селища останаха без ток. В някои райони на страната температурите паднаха до -13 градуса по Целзий. Въведени са предупреждения за заледена пътна настилка.

Станислав Реберник, общински съветник в община Щригова: "Хората трябва да внимават. Отправям апел да се изпращат съобщение до властите за хора, които живеят сами, за да можем да реагираме навреме и да им помогнем да избегнат нежелани сценарии."

Снимка: АП/БТА

Повече от седмица Сърбия е в капан на лошото време. В 11 общини е въведено извънредно положение заради обилен снеговалеж. Хиляди домакинства са без ток, а в страната през изминалите 24 часа е имало близо 100 сигнала за бедстващи хора. Около Зайчар до българската граница често се регистрират свлачища по нестабилните скални участъци, подходите към граничните пунктове и зимните туристически центрове са проходими, но властите призовават да си избягва пътуване, ако не е наложително.