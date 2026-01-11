40% от сигналите към НАП за необосновано повишаване на цените са от София

Инспекциите на Националната агенция за приходите продължават и в неделния ден.



Около 40% от сигналите, подавани във връзка с необосновано повишение на цените след въвеждането на еврото у нас, са за търговски обекти в София. Това обясни Анна Митова от НАП преди поредната проверка - този път във фитнес зала, за която са сингализирани, че са повишили цените на услугите си с между 10 и 35%.

Анна Митова, директор на Дирекция "Комуникации" в НАП: "Нашите усилия са насочени основно към това да проверим всички сигнали, които постъпват от гражданите, защото считаме, че те са нашият ориентир в настоящия момент по отношение на това къде има необосновано повишение на цените. В момента се стремим да налагаме минималната санкция, която е 5000 лв., но продължаваме да следим всички бизнеси, където сме констатирали нарушения, ако те се повторят може да достигне и 200 000 лв."