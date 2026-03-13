Опасност от фалити в транспортния сектор заради скока на цените на горивата

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: БНТ-Пловдив
За 14 дни цените на дизела на едро в петролната база в Пловдив са се увеличили с 38 цента за литър

Опасност от фалити в транспортния сектор заради скока на цените на горивата
От началото на военните действия в Близкия изток има сигнали за спад на международните курсове с товарни камиони и опасност от фалити в транспортния бизнес у нас.

Причината е непрекъснатото повишаване през последните дни на цените на горивата. От бранша заявяват, че разходите за гориво са скочили с повече от 35 процента.

На бензиностанцията в транспортната фирма на Илия Костурски в Пловдив цената на дизеловото гориво за камионите днес е 1, 39 евро.

Илия Костурски, член на УС на Съюза на международните превозвачи: „Това е производствената цена от вторник... Днес имам нови цени на горивата в сила от 13.03 – 1.45 евро за литър.“

Заради отменени заявки от производители, 30 процента от автопарка на фирмата вече не работи. А товарите от Германия са намалели между 70 и 80 процента само за три дни.

Илия Костурски, член на УС на Съюза на международните превозвачи: „Производителите преустановяват продажбите, има голяма несигурност и не знаят дали това, което днес ще продадат, ще могат да го произведат утре на същата цена. Поради тази причина голям брой заявки отпадат.“

За 14 дни цените на дизела на едро в петролната база в Пловдив са се увеличили с 38 цента за литър, пресмята Илия Костурски, който се притеснява за увеличаващите се разходи.

Илия Костурски, член на УС на Съюза на международните превозвачи: „Загубата, която търпим тези вече 13 дни, е огромна. За моята фирма е около 1000 евро на камион.“

Търговците на горива имат и друг проблем – увеличава се времето за зареждане на цистерните в петролните бази.

Георги Паничарски, търговец на горива: „Клиентите се опитват да се презапасят от предстоящото поскъпване на горивата. Не е фрапантно, но примерно два-три часа може да се чака, докато се натовари.“

Земеделските стопани също се опитват да се презапасят.

Георги Паничарски: „Повече от две-три седмици, до месец няма как да се запаси, защото се изискват складови наличности.“

Заради кризата транспортни фирми в страната вече са спрели половината от камионите си.

Илия Костурски, член на УС на Съюза на международните превозвачи: „И техните очаквания са до края на следващата или по-следващата седмица да спрат нацяло.“

От бранша очакват намеса на държавата за регулиране на цените и настояват за спешни мерки за подкрепа на транспортния бизнес от страна на служебния кабинет и Европейската комисия.

По темата работиха Димитър Димитров и Мариела Хубинова

#фалити #цени на горивата #транспортни фирми #превозвачи

