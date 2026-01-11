Затруднено е движението по пътя Смолян-Девин, заради голямо свлачище (СНИМКИ)

Затруднено е движението по пътя Смолян-Девин, заради голямо свлачище в участъка между селата Стойките и Широка лъка. Над 150 кубика скална и земна маса затрупаха пътното платно късно снощи. Разчистването с тежка техника започна още през нощта и в следобедните часове едното платно в участъка беше отворено за преминаване.

7 машини и екипи на пътноподдържащата фирма работят по разчистването на падналата скална маса.

Работата ще продължи и в следващите дни, като движението там ще се регулира от "Пътна полиция". Валежите от сняг в Смолянска област продължават, но са слаби. В района на Смолян се е натрупала минимална снежна покривка, но пътищата са чисти.

В областта републиканските пътища също са почистени и обработени, но на места има заснежени и заледени участъци. Проходът "Превала" остава затворен за преминаване на тежкотоварни автомобили с ремаркета и полуремаркета.

От АПИ апелират шофьорите да тръгват с автомобили, подготвени за зимни условия, да карат със скорост, съобразена със зимните условия, да не предприемат рискови маневри, както и изпреварване на снегопочистващата техника.

Снимки:АПИ