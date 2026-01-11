БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Утре е неучебен ден в Русе заради екстремно ниски...
Чете се за: 01:25 мин.
Протестите в Иран - жертвите са поне 116, ранените над 2600
Чете се за: 01:17 мин.
Опасно време: Оранжев код за валежи и виелици в...
Чете се за: 01:22 мин.
Гроздан Караджов: Над 30 милиона лева вече са обменени в...
Чете се за: 06:12 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Затруднено е движението по пътя Смолян-Девин, заради голямо свлачище (СНИМКИ)

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Величка Петкова
A+ A-
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Запази
Затруднено е движението по пътя Смолян-Девин, заради голямо свлачище (СНИМКИ)
Снимка: АПИ
Слушай новината

Затруднено е движението по пътя Смолян-Девин, заради голямо свлачище в участъка между селата Стойките и Широка лъка. Над 150 кубика скална и земна маса затрупаха пътното платно късно снощи. Разчистването с тежка техника започна още през нощта и в следобедните часове едното платно в участъка беше отворено за преминаване.

7 машини и екипи на пътноподдържащата фирма работят по разчистването на падналата скална маса.

Работата ще продължи и в следващите дни, като движението там ще се регулира от "Пътна полиция". Валежите от сняг в Смолянска област продължават, но са слаби. В района на Смолян се е натрупала минимална снежна покривка, но пътищата са чисти.

В областта републиканските пътища също са почистени и обработени, но на места има заснежени и заледени участъци. Проходът "Превала" остава затворен за преминаване на тежкотоварни автомобили с ремаркета и полуремаркета.

От АПИ апелират шофьорите да тръгват с автомобили, подготвени за зимни условия, да карат със скорост, съобразена със зимните условия, да не предприемат рискови маневри, както и изпреварване на снегопочистващата техника.

Снимки:АПИ

#Смолян-Девин #Стойките #път #Широка лъка #Девин #свлачище

Последвайте ни

ТОП 24

Дига на река Струма край Батановци се скъса
1
Дига на река Струма край Батановци се скъса
3,1 млрд. евро са пуснати в обращение у нас
2
3,1 млрд. евро са пуснати в обращение у нас
Поскъпването под лупа: НАП откри 28 нарушения в първите дни на еврото у нас
3
Поскъпването под лупа: НАП откри 28 нарушения в първите дни на...
Тир се обърна на магистрала "Марица", движението е спряно
4
Тир се обърна на магистрала "Марица", движението е спряно
Кризата с боклука в София: Протестиращи изхвърлиха боклука си до Столична община
5
Кризата с боклука в София: Протестиращи изхвърлиха боклука си до...
Недоволството в Иран: Наследникът на шаха призова за окупация
6
Недоволството в Иран: Наследникът на шаха призова за окупация

Най-четени

Д-р Николова: Грипът не се лекува с антибиотик и имуностимуланти
1
Д-р Николова: Грипът не се лекува с антибиотик и имуностимуланти
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през почивните дни
2
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през...
Вдигат заплатите на личните асистенти и финансовата подкрепа за хора с увреждания
3
Вдигат заплатите на личните асистенти и финансовата подкрепа за...
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
4
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат пациентите?
5
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат...
81 години от Кървавата Коледа
6
81 години от Кървавата Коледа

Още от: Регионални

Паднала скална маса затруднява движението по пътя София – Самоков
Паднала скална маса затруднява движението по пътя София – Самоков
Частично възстановено е движението между Стойките и Широка лъка след свлачище Частично възстановено е движението между Стойките и Широка лъка след свлачище
Чете се за: 00:42 мин.
Утре е неучебен ден в Русе заради екстремно ниски температури Утре е неучебен ден в Русе заради екстремно ниски температури
Чете се за: 01:25 мин.
Фалшива банкнота от 200 евро открита в хранителен магазин в Разградско Фалшива банкнота от 200 евро открита в хранителен магазин в Разградско
Чете се за: 01:00 мин.
Кризата с боклука в София: Протестиращи изхвърлиха боклука си до Столична община Кризата с боклука в София: Протестиращи изхвърлиха боклука си до Столична община
Чете се за: 01:35 мин.
След критичната нощ край Батановци: Ситуацията е овладяна След критичната нощ край Батановци: Ситуацията е овладяна
Чете се за: 02:47 мин.

Водещи новини

Утре е неучебен ден в Русе заради екстремно ниски температури
Утре е неучебен ден в Русе заради екстремно ниски температури
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
В “Пирогов” се борят за живота на 200-килограмов пациент В “Пирогов” се борят за живота на 200-килограмов пациент
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Затруднено е движението по пътя Смолян-Девин, заради голямо свлачище (СНИМКИ) Затруднено е движението по пътя Смолян-Девин, заради голямо свлачище (СНИМКИ)
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Паднала скална маса затруднява движението по пътя София – Самоков Паднала скална маса затруднява движението по пътя София – Самоков
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Вятър със скорост над 150 км/ч. в Гърция събори дървета, повреди...
Чете се за: 03:10 мин.
По света
Иран в хаос: Протестите ескалират, гражданите блокирани без интернет
Чете се за: 03:35 мин.
По света
Преди връчването на първия мандат: ГЕРБ, ПП и БСП няма да участват...
Чете се за: 02:25 мин.
У нас
Фалшива банкнота от 200 евро открита в хранителен магазин в Разградско
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ