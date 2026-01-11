Свлачище блокира участък между Стойките и Широка лъка – пътят остава затворен

На място е изпратена тежка техника за разчистване на участъка
Голямо свлачище затрупа снощи участък от пътя между селата Стойките и Широка лъка, и блокира движението по главния път Смолян-Девин. Пътят и в момента е затворен за всички автомобили, а полицейски патрули не допускат преминаване.
Големи скални късове са се откъснали от ската и са повлекли земна маса и дървета. Две машини на пътноподдържащата фирма още през нощта са започнали работа по разчистването. От пътната агенция посочват обходен маршрут през Асеновград-Кричим-Девин и обратно.
Пътищата в Смолянска област са проходими при зимни условия, настилките са обработени.
Андриян Петров - заместник -областен управител на Смолян: "Широка лъка е туристическо селище, пълно е с туристи, които бяха блокирани, единственият начин да се измъкнат от Широка лъка беше да обиколят през Девин-Кричим. Работи се и се надявам до час поне едното платно да бъде отворено, за да могат наистина безпрепятствено туристите и хората от региона да осъществяват своето движение. След което обаче още няколко дни най-вероятно там ще се работи, за да може ската да се обруши и да няма опасност."