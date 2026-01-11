БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Протестите в Иран - жертвите са поне 116, ранените над 2600
Чете се за: 01:17 мин.
АПИ: 468 снегорина обработват пътища в страната

от БНТ
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
От пътната агенция призовават шофьорите да карат внимателно

апи републиканските пътища проходими снегопочистването продължава
468 снегопочистващи машини обработват настилките по републиканските пътища. Трасетата са почистени, проходими при зимни условия и обстановката е спокойна, работата по третиране продължава. Слаб снеговалеж в момента има в 8 области, като дейностите по участъците продължават, за да се гарантира безопасно пътуване.

Временно поради обилен снеговалеж и почистване е ограничено преминаването на тежкотоварни автомобили по път III-385 Шипково – Рибарица, както и през проходите „Превала” и „Троянски”. На прохода „Превала“ има ограничение и за движението с ремаркета и полуремаркета.

Влошените метеорологични условия причиниха падане на скална маса на път III-866 Стойките - Широка Лъка. За почистване и обезопасяване на участъка временно е ограничено движението в двете посоки и е въведен обходен маршрут: Асеновград - Пловдив - Кричим - Девин - Стойките и обратно.

Продължава обработката на настилките за осигуряване на безопасно пътуване на шофьорите. Екипите на пътноподдържащите фирми предприемат необходимите действия за осигуряване на движението при зимни условия. За повишаване безопасността на движение и при необходимост е възможно да се затварят отделни участъци за обработка на трасетата с инертни материали. Там, където се налага заради силен вятър, снегонавявания или слаба видимост, е възможно трафикът да се ограничава временно до подобряване на метеорологичните условия и почистване на пътя.

Агенция „Пътна инфраструктура” апелира шофьорите да тръгват с автомобили, подготвени за зимни условия, да карат със скорост, съобразена със зимните условия, да не предприемат рискови маневри, както и изпреварване на снегопочистващата техника. Блокирането на движението от превозни средства, които не са подготвени за зимни условия, затруднява пътуването на всички останали шофьори и работата на снегопочистващата техника.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка и зимното поддържане на републиканската мрежа от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20. Целогодишно при 24-часов режим работи Ситуационен център, който събира и обобщава данните за състоянието по републиканските пътища.

#снегопочиставане #АПИ

