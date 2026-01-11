БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Протестите в Иран - жертвите са поне 116, ранените над 2600
Чете се за: 01:17 мин.
ЗАПАЗЕНИ

Иран в хаос: Протестите ескалират, гражданите блокирани без интернет

Диана Симеонова от Диана Симеонова
Всичко от автора
Чете се за: 03:35 мин.
По света
Най-малко 116 е броят на жертвите при продължаващите вече две седмици анти-правителствени демонстрации

иран хаос протестите ескалират гражданите блокирани без интернет
Снимка: БТА
Протестите в Иран ескалират. Най-малко 116 е броят на жертвите при продължаващите вече две седмици анти-правителствени демонстрации, предизвикани от икономическата криза и обезценяването на местната валута. Ранените са над 2600. Данните са на базирана в Съединените щати активистка организация. Хиляди отново излязоха по улиците снощи, а Съединените щати дадоха индикации че обмислят удар срещу Ислямската република. Българското министерство на външните работи предупреди за отменени полети и препоръча на нашите сънародници да се въздържат от пътувания до Иран.

Скандирания "Иран! Иран!" и призиви за край на религиозното управление отекват на площад "Херави" в Техеран. Огромна група хора се е събрала и на площад "Пунак", където нощта е огласяна от фойерверки и оглушително думкане по тенджери и тигани.

Би Би Си съобщава за сблъсъци между протестиращи и силите за сигурност във втория по големина град в Иран, Машхад. Но кадрите и информацията достигащи до света са оскъдни, заради продължаващото вече над 60 часа прекъсване на интернет. Извън Иран, протести имаше и в Лондон, Берлин, Франкфурт и Вашингтон.

"Не могат да разговарят по телефона, нямат интернет връзка. Това което ние искаме е да бъдем техния глас, да разгласяваме това, което се случва там, на хората в моята страна, които никога не са подкрепяли ислямския режим", каза протестираща в Лондон.

"Спряха интернета. Не искат светът да ни види. Искаме свобода. Виждате, всички искат свобода за Иран", каза протестиращ в Лондон.

На фона на индикации от страна на властите, че смятат да засилят репресиите, наследникът на последния ирански шах Реза Пахлави призова за нови протести довечера.

Реза Пахлави, син на шах Мохамед Реза Пахлави: "Останете по улиците. Сърцето ми е с вас. Знам, че скоро ще бъда до вас."

Протестиращите получиха подкрепа от американския президент Доналд Тръмп, който написа в Truth Social.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Иран гледа към СВОБОДАТА, може би както никога досега. САЩ са готови да помогнат!!!"

Според New York Times и Wall Street Journal, снощи Тръмп е разгледал военни опции за намеса срещу Иран, но не е взел решение за удар. Държавният секретар Марко Рубио е обсъдил въпроса и с израелския премиер Бенямин Нетаняху, който е поставил страната в състояние на повишена готовност. Председателят на иранския парламент Мохамад Багери Галибаф предупреди, че всяка американска атака срещу Ислямската република ще доведе до ответен удар от Техеран срещу Израел и американските военни бази в региона, които ще бъдат счетени за "легитимни цели".

