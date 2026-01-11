Овладяна ли е напълно опасността край Батановци след критичната нощ?

Пропука се дига на река Струма край град Батановци. Ситуацията снощи стана критична, след като водата достигна на метри от къщите на хората. Оказва се, че проблемът е възниквал многократно през годините, но липсват средства за трайното му решаване, обясни кметът на Батановци.

На фона на обилните валежи от дъжд, а вече и от сняг, вчера следобед дига се пропука в района на Батановци. Това е малко след сливането на реките Струма и Конска. Това не се случва за първи път през годините, но снощи се стигна до критична ситуация.

За да се избегнат по-сериозни щети, временно беше спряно контролираното изпускане на язовир „Студена“.

Към момента ситуацията е спокойна, увери кметът на Батановци. Обстановката е овладяна, а реката вече е започнала да се оттича.

Екипи на местната власт и на аварийните служби са работили до 2 часа през нощта.

Няма наводнени къщи и пострадали хора.