Овладяна ли е напълно опасността край Батановци след критичната нощ?

от Елена Николова
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Пропука се дига на река Струма край град Батановци. Ситуацията снощи стана критична, след като водата достигна на метри от къщите на хората. Оказва се, че проблемът е възниквал многократно през годините, но липсват средства за трайното му решаване, обясни кметът на Батановци.

На фона на обилните валежи от дъжд, а вече и от сняг, вчера следобед дига се пропука в района на Батановци. Това е малко след сливането на реките Струма и Конска. Това не се случва за първи път през годините, но снощи се стигна до критична ситуация.

За да се избегнат по-сериозни щети, временно беше спряно контролираното изпускане на язовир „Студена“.

Към момента ситуацията е спокойна, увери кметът на Батановци. Обстановката е овладяна, а реката вече е започнала да се оттича.

Екипи на местната власт и на аварийните служби са работили до 2 часа през нощта.

Няма наводнени къщи и пострадали хора.

Радослав Петров кмет на Батановци: „За седми път град Батановци е под вода – част от населението. В момента се намираме в една от най-критичните точки – в „Андрейна махала“, където за пореден път реката е извън коритото си. Това, което беше наше задължение за мен като кмет на град Батановци и на като кмет на община Перник, господин Станислав Владимиров, в така наречената урбанизира зона на територията на община Перник и на град Батановци, е направено. В частта, която се води извън урбанизираната зона, което е задължение на държавата, за съжаление, абсолютно нищо не се прави.“

„Водата излиза през три години и постоянно потопява къщи, дворове и стопанства.

БНТ: На въпрос какво очакват от държавата, кметът отговори?

„Да се направи нещо по въпроса. Това не може да продължава така през три години“, обясни жител в района.

Вжите повече в прякото включване на Елена Николова.

