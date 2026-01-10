Георги Павлов: Нямам лоши чувства към Ивет Лалова

Българската лекоатлетическа общност е спокойна и обединена. В това е категоричен президентът на родната федерация Георги Павлов. Той говори преди началото на турнира „Академик“, който поставя старт на състезанията у нас през 2026-та. Павлов увери, че няма конфликт с Ивет Лалова и Тереза Маринова и разкри една от основните си цели начело на федерацията.

„Никой не таи никакви лоши чувства към никого. И клубове, и аз, и хора, и атлети. Това е една от големите ми мечти в този мандат, ако може поне да стигнем да намерим терен, където да си построим една база“, каза Павлов.

Президентът на федерацията бе специален гост на 55-тото издание на турнира „Академик“, в който се включиха близо 300 атлети.



