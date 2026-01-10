Александра Фейгин е сред фаворитите за знаменосец на Игрите в Милано/Кортина

Състезателката по фигурно пързаляне Александра Фейгин най-вероятно ще е един от двамата ни знаменосци на зимните Олимпийски игри в Милано и Кортина. Това обяви избраната за председател на българския Олимпийски комитет Весела Лечева в интервю за БНТ.

„По-вероятно е Александра Фейгин, която още бъде в Милано, заедно с нейния треньорски екип, да бъде един от знаменосците. Самите състезатели и тези имена заслужават всеки един от тях да бъде знаменосец. Предстои на следващото изпълнително бюро, там където ще бъде утвърден съставът и делегацията за Олимпийските игри, да определим кои ще бъдат знаменосците“, каза Лечева.

Какво очаква от българското представяне избраната за председател на БОК Весела Лечева на зимните Олимпийски игри в Милано и Кортина вижте в „Арена спорт“ тази неделя в 12:30 часа по БНТ.



