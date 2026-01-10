БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
След пленяването на Мадуро: Какви са стратегическите...
Чете се за: 15:07 мин.
Тир се обърна на магистрала "Марица",...
Чете се за: 00:32 мин.
Половината от левовете в обращение са изтеглени от БНБ
Чете се за: 03:25 мин.
Оранжев код за опасно време в 20 области на страната
Чете се за: 01:00 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Александра Фейгин е сред фаворитите за знаменосец на Игрите в Милано/Кортина

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:07 мин.
Кънки
Запази

Това обяви избраната за председател на българския Олимпийски комитет Весела Лечева в интервю за БНТ.

Весела Лечева
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Състезателката по фигурно пързаляне Александра Фейгин най-вероятно ще е един от двамата ни знаменосци на зимните Олимпийски игри в Милано и Кортина. Това обяви избраната за председател на българския Олимпийски комитет Весела Лечева в интервю за БНТ.

„По-вероятно е Александра Фейгин, която още бъде в Милано, заедно с нейния треньорски екип, да бъде един от знаменосците. Самите състезатели и тези имена заслужават всеки един от тях да бъде знаменосец. Предстои на следващото изпълнително бюро, там където ще бъде утвърден съставът и делегацията за Олимпийските игри, да определим кои ще бъдат знаменосците“, каза Лечева.

Какво очаква от българското представяне избраната за председател на БОК Весела Лечева на зимните Олимпийски игри в Милано и Кортина вижте в „Арена спорт“ тази неделя в 12:30 часа по БНТ.

Подробности вижте във видеото!

#Александра Фейгин #Весела Лечева

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

81 години от Кървавата Коледа
1
81 години от Кървавата Коледа
Оранжев код за опасно време в 20 области на страната
2
Оранжев код за опасно време в 20 области на страната
Половината от левовете в обращение са изтеглени от БНБ
3
Половината от левовете в обращение са изтеглени от БНБ
Росен Карадимов, КЗК: Първите 10 дни с еврото минаха изключително плавно, без сътресения
4
Росен Карадимов, КЗК: Първите 10 дни с еврото минаха изключително...
"Само за една нощ са избити 1200 българи": Откриха паметна плоча в София на загиналите в "Кървавата Коледа"
5
"Само за една нощ са избити 1200 българи": Откриха...
Бритни Спиърс няма да пее повече в САЩ, но подготвя турне със сина си в чужбина
6
Бритни Спиърс няма да пее повече в САЩ, но подготвя турне със сина...

Най-четени

Д-р Николова: Грипът не се лекува с антибиотик и имуностимуланти
1
Д-р Николова: Грипът не се лекува с антибиотик и имуностимуланти
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през почивните дни
2
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през...
Вдигат заплатите на личните асистенти и финансовата подкрепа за хора с увреждания
3
Вдигат заплатите на личните асистенти и финансовата подкрепа за...
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
4
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат пациентите?
5
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат...
Само за шест часа: Над 80 души са преминали през травматологията на "Пирогов"
6
Само за шест часа: Над 80 души са преминали през травматологията на...

Още от: Зимни спортове

Радо Янков остана четвърти в паралелния гигантски слалом в Скуол
Радо Янков остана четвърти в паралелния гигантски слалом в Скуол
Радослав Янков не успя да се класира за финала на паралелния гигантски слалом в Скуол Радослав Янков не успя да се класира за финала на паралелния гигантски слалом в Скуол
Чете се за: 00:22 мин.
Малена Замфирова не успя да преодолее осминафиналите в Скуол Малена Замфирова не успя да преодолее осминафиналите в Скуол
Чете се за: 00:30 мин.
Радо Янков победи Тервел Замфиров за място на полуфиналите в паралелния гигантски слалом в Скуол Радо Янков победи Тервел Замфиров за място на полуфиналите в паралелния гигантски слалом в Скуол
Чете се за: 00:27 мин.
Тервел Замфиров ще се бори за място на полуфиналите в Скуол срещу Радо Янков Тервел Замфиров ще се бори за място на полуфиналите в Скуол срещу Радо Янков
Чете се за: 00:25 мин.
Радослав Янков се класира за четвъртфиналите в паралелния гигантски слалом в Скуол Радослав Янков се класира за четвъртфиналите в паралелния гигантски слалом в Скуол
Чете се за: 00:17 мин.

Водещи новини

Дига на река Струма край Батановци се скъса
Дига на река Струма край Батановци се скъса
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Силни ветрове и обилен снеговалеж блокираха Северна Европа (СНИМКИ) Силни ветрове и обилен снеговалеж блокираха Северна Европа (СНИМКИ)
Чете се за: 02:00 мин.
По света
3,1 млрд. евро са пуснати в обращение у нас 3,1 млрд. евро са пуснати в обращение у нас
Чете се за: 03:45 мин.
Общество
Поскъпването под лупа: НАП откри 28 нарушения в първите дни на еврото у нас Поскъпването под лупа: НАП откри 28 нарушения в първите дни на еврото у нас
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Недоволството в Иран: Наследникът на шаха призова за окупация
Чете се за: 03:52 мин.
По света
БСП ще проведе конгрес в началото на февруари
Чете се за: 04:52 мин.
Политика
След пленяването на Мадуро: Какви са стратегическите интереси на...
Чете се за: 15:07 мин.
По света
Тръмп готов да купи Гренландия, но не изключва и силово анексиране
Чете се за: 04:05 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ